OneRepublic e Negramaro insieme, fuori il singolo a distanza “Better Days – Giorni Migliori”

One Republic e Negramaro insieme per cantare “Better Days – Giorni Migliori“. Il singolo uscirà venerdì 29 maggio in tutti gli store digitali e in radio. Un incontro a distanza tra il gruppo musicale statunitense e la band salentina grazie al Coronavirus.

Tutto è cominciato per caso, quando Ryan Tedder, uno degli artisti e produttori più famosi al mondo, guardando un servizio tv della Cnn dedicato al lockdown nella sua amata Italia, si è imbattuto nella voce unica di Giuliano Sangiorgi. Uno scambio di messaggi su Instagram e dalle parole alla musica il passo è stato breve. Il risultato è “Better Days”. Una “connessione umana, un punto di incontro di anime”, come ha raccontato Sangiorgi in una intervista a Rtl 102.5.

Il brano farà parte del nuovo disco degli OneRepublic, dal titolo Human (scritto in buona parte proprio in Italia), la cui uscita prevista inizialmente per l’8 maggio è stata posticipata proprio a causa dell’emergenza.

Non è l’unica novità in casa Negramaro. La band sta lavorando al nuovo album, nonostante il periodo di stop forzato.