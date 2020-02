Otranto Fashion Night, colpo di scena: il Salento

La bellezza di Otranto e la sua geografia estrema sono il palcoscenico naturale di Otranto Fashion Night, l’evento ideato e coordinato da Gabriele Merico, pensato per promuovere il territorio salentino che ha ispirato la creazione di una collezione in grado di richiamare, visivamente e non solo, le tradizioni del Sud a partire dalle danze etniche, in particolare il ballo della pizzica.

Un lavoro di ricerca attento, operoso, di alto profilo artistico e culturale, che rispecchia nei costumi l’identità della nostra terra, magnificamente rappresentata attraverso Otranto Fashion Night.

La produzione dell’evento, programmata ben prima che si affacciasse la proposta di una sfilata di Dior a Lecce, prevede la collaborazione di numerosi professionisti e protagonisti del Salento a più livelli per raccontare, attraverso il pretesto della moda, uno spazio fatto di cultura, tradizioni, paesaggi, sapori e sensazioni.

Si intende recuperare la bellezza e il fascino dell’acconciatura salentina facendola emergere come sinonimo di stile e costume, e per questo non mancherà l’omaggio al copricapo, un “babushka trend” del tutto Salentino, il fazzoletto delle anziane e sagge nonne della nostra amata terra. Il tutto prestigiosamente curato dall’Associazione Tutela Patrimonio Culturale Salentino.

Includendo qualche riferimento mistico anche ai vecchi ‘culacchi’ (racconti fiabeschi salentini), che narrano di ninfe, fate, scazzamureddhi (folletti dispettosi), macàre (vecchie streghe fattucchiere), nanni orchi (vecchi nonni orchi), galline dalle uova d’oro e frati dalla lunga barba.

Un festival di richiami culturali della vecchia Terra d’Otranto.

“Con Otranto Fashion Night per la prima volta andranno in scena le maison salentine spiega l’ideatore Gabriele Merico – con ‘mani e menti del Salento’ affiancate, in un’opera di fattiva collaborazione creativa, alle maison più rinomate.

Merico parla di “artisti” per la sua Otranto Fashion Night:

“Le persone sono arte, non tanto la modella o il modello, l’indossatrice o l’indossatore. Il focus devono essere le persone, intese come arte, con il loro sorriso, come il sentimento che sono in grado di trasmettere.

I veri protagonisti dell’evento sono le persone, sono le mani che creano, sono i volti che guardano gli orizzonti e le mete da raggiungere, sono i corpi che rendono sinuoso il disegno umano, sono gli occhi che trasmettono le emozioni, e rispecchiano quello che siamo attraverso il ‘manto’ che scegliamo”.

Location esclusiva con una architettura maestosa, non la solita passerella, ma uno sviluppo itinerante e spettacolare, si pensa ad una struttura creata apposta per l’occasione incastonando la statua in onore dei martiri otrantini.

Rendendo omaggio al fascino della bella Idrusa, simbolo dell’evento.

Lo spazio scenico sarà ispirato alla cultura del Salento: alle pavimentazioni tipiche Salentine, allo stile di arredamento, alle maioliche e agli affreschi e alle preziose pareti dei palazzi storici e monumentali, al paesaggio in più dettagli, all’immensità del mare alla costa con gli imponenti faraglioni, all’architettura complessa e allo stile barocco.

Insomma un festival dei “buoni sentimenti” per dotare la moda di caratteristiche più “umane”. Tutto questo, e molto altro, sarà Otranto Fashion Night.