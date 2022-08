Uscito Ots, il singolo del primo album da solista di Raffaella Roccasecca

Si intitola “Ots” e sta per “Oggi Ti Scarico”, si tratta una canzone dalle sonorità pop rock miste, passando a una old school un po’ anni 60, questo brano segna il debutto della cantante leccese Raffaelle Roccasecca.

Negli anni precedenti, Raffaella, ha fatto parte del gruppo “Il Peccato di Eva” e ora l’artista, si vuole rilanciare in questa nuova veste, con una canzone che è il preludio al primo album da solista. Il brano è disponibile su tutti i digital store

La cantante salentina parte, quindi, da questo singolo per poi proseguire prossimamente con un album con sonorità un po’ punk ma sempre con un richiamo al passato.

Nel testo si evince che in amore si può soffrire anche quando si lascia, il filo conduttore della cantante è la forza della donna, l’amore per le cose belle della vita e per la musica e il suo essere unicorno, la cosa che la rende unica e particolare.

Il brano, un tormentone di sonorità fresche, ma in linea con il suo stile un po’ rock, analizza il fatto della sofferenza amorosa anche quando si chiude una storia; quindi, non solo quando si viene lasciati.

Il disco è stato prodotto dal team di Citro, collettivo di giovani salentini formato da Giacomo Pisanello, Margherita De Francesco e Michele Wilde.