Per uno come te, online il video del nuovo singolo dei Negramaro

«Amami anche se non mi conosci. Ti prego amami, anche se siamo nascosti. Amami senza dovermi cercare, senza sapere da che parte stare. Resta nel mondo in cui tu vuoi invecchiare, io verrò a prenderti». Impossibile non innamorarsi del testo di «Per uno come te», il nuovo singolo dei Negramaro estratto dall’album «Amore che torni», il disco della rinascita dopo un periodo, fortunatamente momentaneo, di crisi.

Il brano – una ballata delicata, una dichiarazione d’amore totale, un atto di fede che tende al futuro – racconta la storia di due naufraghi che hanno come unico desiderio quello di invecchiare insieme, di salvarsi e raggiungere la terra ferma, qualunque essa sia.

In rotazione radiofonica dal 23 novembre, la settima traccia – forse la più bella e delicata del disco – ora ha anche un video, firmato ancora dal regista e videomaker salentino, Tiziano Russo che ha curato anche i brani Fino all’imbrunire e Amore che torni.

La clip – che contiene le immagini del backstage del concerto al San Siro di Milano – arriva dopo mesi difficili per il gruppo che si prepara a tornare sul palco, nel 2019.

Il tour partirà il 14 febbraio da Rimini e la speranza è quella di rivedere sul palco anche Lele Spedicato, il chitarrista della band che sta cercando di riprendersi dopo l’emorragia cerebrale che lo aveva colpito a metà settembre, mentre si trovava nella sua abitazione con la moglie Clio, in dolce attesa.

Ianco, il primogenito è nato. Anticipato da Stella, la figlia di Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia. Non resta solo che sentire, come hanno scritto i Negramaro sui social, “migliaia di cuori che battono all’unisono” nel tour indoor.