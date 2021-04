“Perso Nel Vuoto”, dopo tre anni di silenzio Street Orday pubblica il nuovo singolo

È uscito sabato 24 aprile, “Perso Nel Vuoto“, l’inedito con cui Street Orday si è ripresentato al pubblico, nel giorno del suo compleanno.

Un singolo nuovo, da parte di un artista locale che, dopo tre anni di silenzio, ripiomba prepotentemente sulla scena musicale con pezzo adatto ai palati fini e che ha tutte le carte in regola per entrare tra le tendenze di YouTube.

La produzione musicale è curata da Matt Pain, mentre l’editing video – una chicca che unisce musica a cinema passando per temi psicologici intimi – ha goduto della collaborazione con Euphemic.

I tre, oltre ad aver collaborato in questo progetto, sono legati dalla militanza nel gruppo HotHeLL77, che nei prossimi mesi farà uscire i primi lavori.

Il brano è intriso di quei contenuti a cui Street, come da sempre, ha abituato i suoi fan e si discosta dalla musica orecchiabile e a cui il tende il mercato odierno ci ha abituati, pur presentandosi come un brano molto ben ascoltabile e con un ritornello che rimane in testa già dal primo ascolto.

