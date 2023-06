Uscito “Polvere nell’universo”, il nuovo singolo dei rapper 2face e Street Orday

Si intitola “Polvere nell’universo”, è il nuovo singolo dei rapper 2face e Street Orday ed è prodotto da Daniele Mancucci di Manq Studio.

Nel video, disponibile sul canale YouTube di StreetOrday, il protagonista, attraverso i suoi ricordi, fa rivivere i momenti più importanti che ha condiviso con la propria amata, trasportando in un mondo di emozioni che ha il suo culmine in un finale poetico.

“Polvere nell’universo è un brano profondo, che vuole far emozionare raccontando la storia di un amore spezzato, ma che grazie alla sua forza trascende la morte”, raccontano i rapper

Andrea Quarta, in arte 2Face, classe ’89, torna i sulla scena musicale dopo un lungo periodo di assenza e lo fa con un brano molto significativo nel quale si avvale di una collaborazione artistica come quella di Street Orday (frontman degli HotHell77 )

Mario Bonfanti Luiz, in arte Alex Mada classe ‘90, che di recente ha partecipato anche ad un progetto di prossima uscita targato Netflix ed Elisa Miglietta, modella classe ‘99 da poco nel mondo dello spettacolo, sono i protagonisti del videoclip ripreso e montato a cura della WEFilm production