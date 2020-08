“Sienti sta piccinna”, Emilia a 9 anni colleziona 26mila visualizzazioni. Tutti pazzi per la figlia di don Rico

Piccolo talento con i suoi appena nove anni? Figlia d’arte con il ‘reggae’ impresso nel suo Dna, come un segno indelebile? È Emilia, figlia di Don Rico dei Sud Sound System, che ha collezionato più di 25mila visualizzazioni su Youtube con il suo primo singolo «Sienti sta piccinna» uscito il 14 agosto. Un brano ovviamente reggae, fresco e orecchiabile, cantato in dialetto salentino. Come recita un famoso detto popolare, l’arte te lu tata è menza mparata, ed Emilia la musica sembra averla davvero nel sangue. E buon sangue non mente. A cinque anni cantava nelle dancehall la sua “In prima andrò alle elementari, tante cose imparerò” e a sette si esibiva di fronte ad una platea di 15mila persone dando dimostrazione delle sue doti e facendo impazzire praticamente tutti.

Il pezzo – prodotto dalla Salento Sound System srl, con musica di Terron Fabio, mix di Luca Tarantino e master presso il Mancq Studio – parla proprio di quanto a lei piaccia la musica, di quanto sia importante nella vita. «Amu la musica de ogne furma, la musica forma, la musica insegna, la musica segna». Così Emilia si esprime facendo capire quanto già da piccolini, da quando stai nella pancia della mamma, si può essere influenzati dalle buone vibrazioni e crescere in modo positivo.

Il singolo sarà disponibile su tutti i digital store da sabato 22 agosto, mentre il videoclip, per la regia di Giorgo Cabe, ha raggiunto le 25mila visualizzazioni in pochi giorni.

Non resta che sentire sta piccina cantare.