In uscita “Quanto manca” il nuovo singolo della salentina Giorgia Faraone, una ninna nana per cullare i ricordi

Sarà disponibile da giovedì 28 maggio, su store digitale, il nuovo singolo della cantante salentina Giorgia Faraone. “Quanto manca” è il titolo del brano ed è edito dall’etichetta bolognese Jadda, tratta di una label tutta al femminile.

Un brano intimo, quello della cantante salentina che vive e lavora a Bologna, che vede il contributo del musicista Andrea Rossetti, compositore e produttore del pezzo. Il contesto creativo è stato il lockdown, la solitudine obbligata a cui siamo stati costretti in questo periodo.

«Quanto manca è nato in una notte di solitudine e immobilità forzate» racconta Giorgia Faraone. «È un canto intimo, una ninna nanna per cullare i ricordi e le passioni d’amore, per rievocare gli abbracci mancati ed esprimere il desiderio di un contatto fisico, di un bacio».

Il sound ricercato unisce la melodia tipicamente italiana a elementi di carattere elettronico. I suoni “ariosi”, attinti in parte dal mondo della vaporwave, permettono di creare un ambiente intimo di solitudine e rappresentano un vento di speranza.

Per tenere esplicita la dolcezza della melodia, tutto il comparto ritmico non è sostenuto da una batteria, bensì da un basso analogico. È stato essenziale, quindi, un lavoro minuzioso sui colori, conservando anche le piccole sbavature che rispecchiano la natura istintiva di questa composizione.

Giorgia Faraone

Nata a Galatina nel 1992, da sempre appassionata di musica afroamericana, Giorgia Faraone si è diplomata in canto Jazz presso il Conservatorio Tito Schipa di Lecce.

Nel 2014 vince la borsa di studio del Maestro Bob Stoloff in occasione di un seminario di improvvisazione e Band Leading. Nel 2015 vince il Locomotive Jazz Festival Giovani, progetto diretto da Raffaele Casarano, grazie al quale, oltre ad approfondire gli studi, si esibisce in diversi contesti jazz, tra i quali open act del concerto “Heartland” di Paolo Fresu.

Insieme alla band Giorgia Faraone & THE prende parte a diverse rassegne ed eventi internazionali, nel 2015 per Summer Jazz Week open act dei concerti di Trace Elements – Paolo di Sabatino – Christian Gálvez – Jojo Mayer – e Gegè Telesforo & Soundzero.

Nel 2017 si esibisce in apertura al concerto di Manu Chao con la band VudZ e per Bologna la strada del jazz con un tributo a Ella Fitzgerald; nello stesso anno si diploma nella classe di Autori presso il Centro Europeo di Tuscolano – Scuola Mogol.

Nel 2018 si esibisce con il progetto “Echoes of an Era” nel teatro Cinema Filo di Cremona per la rassegna Notte Jazz, e per il Festival jazz area metropolitana di Bologna.

Nello stesso anno prende parte a concerti ed eventi organizzati dal Conservatorio Frescobaldi di Ferrara insieme a Teo Ciavarella, storico pianista di Lucio Dalla.

Nel giugno 2018 realizza il singolo Lose your mind, prodotto e arrangiato da Felice Del Gaudio.

Attualmente è impegnata nella realizzazione del suo primo album insieme al pianista e compositore Andrea Rossetti.