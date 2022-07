Suoni funk e inno alla bellezza, esce il singolo “Quanto sei bella” di Marmo e gli Accasaccio

Disponibile dallo scorso 8 luglio, “Quanto Sei Bella” è il nuovo singolo del rapper Marmo, in collaborazione con la band Accasaccio. Dopo il successo portato a casa con la collaborazione nel pezzo “Il Book” di Jovanotti, il rapper originario di Martano torna in rotazione radiofonica.

Già molti i successi conquistati dal giovane artista di Martano che, oltre alla collaborazione con Jovanotti, nel 2020 si era esibito e aveva conquistato Times Square a New York.

Il nuovo singolo

Il nuovo singolo estivo del cantante salentino richiama i suoni funk degli anni 80 rivisitati in chiave moderna. “Quanto Sei Bella” è il primo singolo dopo la pubblicazione del remix ufficiale con Jovanotti “Il Boom” e dopo l’album “Parvenu” che ha riscosso ottimi risultati balzando nella TOP 10 dei dischi rap/hip hop italiani più venduti in copia fisica su Amazon.

“Grazie all’aiuto di tutto il mio team – spiega Marmo – tra cui Suray, DJ Moiz e Fusini da quella che era solo un’idea siamo riusciti a creare un brano che secondo me lo si può ascoltare in qualsiasi situazione”.

Chi è Marmo

Marmo è un giovane rapper italiano originario di Martano, in provincia di Lecce. Dopo aver pubblicato a soli 17 anni il suo primo album rap “Fuori Tasca”, decide di sperimentare nuove sonorità Latin-Rap. Riesce a creare progetti all’avanguardia e a portare innovazione nello scenario hip-hop/trap italiano, avendo riscontri positivi oltre che dal pubblico anche dagli addetti ai lavori. “Tranquillo Frate”, “Fiori Di Skunk”, “Boston George”, “Bimbi Per Sempre”, “Money”, “Bang Bang Bang”, “Luna Storta” consentono all’artista di farsi conoscere ad un pubblico sempre più ampio. Marmo è anche un autore per diversi artisti e major italiane. Nel 2020 co-fonda l’etichetta indipendente WOW Records, che produce giovani artisti del panorama urban italiano. L’ultimo singolo pubblicato è “Fed Up” vede la collaborazione di un giovane rapper americano, il singolo è stato premiato con un Billboard nella più famosa piazza del mondo, Times Square(USA).

Chi sono gli Accasaccio

Il progetto Accasaccio nasce nel maggio 2016 grazie a una forte alchimia nata durante una jam session. Nel 2018 si esibiscono in oltre 200 concerti in tutta Italia fra le tappe più importanti “Music Festival Folk”, “San Martino Salentino”, “Imola in Musica”. Nell’estate dello stesso anno approdano a XFactor riscuotendo un enorme successo. Nel 2022 dopo la collaborazione con Cesko del gruppo Apres La Classe, pubblicano “Balla” per l’etichetta WOW Records.