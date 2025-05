Uscito “Quiet Minds” è il nuovo singolo di Filippo Bubbico

“Quiet Minds” è il nuovo singolo di Filippo Bubbico con il featuring del pianista Claudio Filippini, pubblicato su etichetta Sun Village Records e distribuito da The Orchard.

Nato da un reel pubblicato su Ig e TikTok, “Quiet Minds feat. Claudio Filippini” mescola jazz contemporaneo ed elettronica, unendo armonie complesse e groove elettronici che catturano subito l’attenzione. La traccia attraversa atmosfere ricche ed esplorative, con un solo improvvisato nella seconda metà che aggiunge una dimensione spontanea e intensa. Un brano che sfida le etichette, perfetto per chi ama esplorare il confine tra tradizione e sperimentazione, con un sound fresco, coinvolgente e personale.

Il singolo è scritto, prodotto, suonato mixato e masterizzato da Filippo Bubbico presso Sun Village Studio. Assolo di pianoforte di Claudio Filippini.

Filippo Bubbico è un produttore, polistrumentista e compositore italiano. Dopo il percorso di studi accademico, nel 2018 pubblica il suo primo album solista, “Sun Village”, ottenendo ottimi riscontri tra pubblico e addetti ai lavori. Negli anni costruisce una solida identità musicale che lo porta a collaborare con artisti di calibro nazionale e internazionale, lavorando ed esibendosi in tutto il mondo, dall’Europa, all’Asia, fino agli Stati Uniti. Nel 2020 ottiene una borsa di studio completa per un corso di songwriting e music production negli Stati Uniti, dove si laurea nel 2024, ricevendo anche il Peer Recognition Award come miglior studente dell’anno.

Attualmente è al lavoro sul suo nuovo progetto da producer, in uscita nel 2026, che vedrà il coinvolgimento di artisti della scena italiana e internazionale. Lavora in Italia e negli Stati Uniti come producer e fonico di mix e mastering e porta avanti i progetti della sua etichetta indipendente Sun Village Records, di cui è fondatore.

Ha collaborato, fra gli altri, con Gegè Telesforo, Federico Malaman, Carolina Bubbico, Luca Alemanno, Claudio Filippini, Davide Shorty, Colapesce e Dimartino, Mike Ragonese, Chiara Civello, Nicola Conte e Simon Moullier.