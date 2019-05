I Sud sound system vi danno il benvenuto a bordo di “Ragganair”, il nuovo singolo in radio dal 10 maggio

Le compagnie aeree non nascono e falliscono tutti i giorni. E se a livello nazionale è Alitalia a soffrire, a livello locale la risposta alla crisi dei cieli italiani potrebbe venire dal Salento. Un Salento libero e poco convenzionale, firmato Sud Sound System.

“Cosa c’entra la musica?”, vi starete chiedendo. L’estate è alle porte e il caldo che inizia dà la sensazione di essere già in vacanza. La voglia di salire su un aereo è troppo forte e non si può fare a meno di alzare il volume alla radio. E allora comprate un biglietto: i Sud Sound System vi danno il benvenuto a bordo di “Ragganair”, dove, per la gioia di tutti, non è vietato fumare.

Il nuovo singolo dal titolo scanzonato del trio composto da Terron Fabio, Nandu Popu e Don Rico porta un’altra firma per l’occasione. È il giovane dj Luca Tarantino la new entry per questo brano, che si preannuncia essere un nuovo successo della band salentina, a cui si aggiunge un irresistibile riff del trombettista Gabriele Blandini. Ma dovremo aspettare il 10 maggio per ascoltarlo in radio.

Il videoclip che ti mette le ali

Alla regia Angelo Cascione, un videoclip di genere tutto suo, come la canzone. La computer grafica racconta un viaggio “siderale” a bordo della compagnia del futuro che fa diretta concorrenza al noto competitor irlandese. Ma i protagonisti del viaggio spaziale se la dovranno vedere con un mostro spaziale, Pasquale Zonno, che il regista ha preso in prestito dalla crewdi Party Zoo Salento.

Nuovo singolo, nuovo album e nuovo tour

E un nuovo pezzo non può non preannunciare un nuovo album. Dovrebbe uscire presto, dopo l’estate, il prossimo lavoro che i Sud Sound System potrebbero anticipare nelle prossime date preannunciate. Si comincia già il prossimo 4 maggio a Sant’Antonio Abate e si chiude (per il momento) a fine luglio a Chianchiano Terme.

In attesa di ascoltare il raggamuffin e il moombahton che si incotrano, allacciate le cinture e preparatevi al decollo. Il 10 maggio, tutti sintonizzati per “Ragganair”