Raissa e il rapper salentino Mad Dopa per il nuovo singolo della cantante salentina

Dopo L’Amore in un attimo e Rosa Nera, i suoi due primi singoli firmati dall’autore e cantante Tony Maiello e prodotti da Kikko Palmosi per Rosso al Tramonto, Raissa torna sulla scena musicale in una veste tutta nuova, che colpisce. La cantante, infatti, è al fianco di uno degli artisti più forti della scena hip-hop salentina e nazionale.

Il Rapper Mad Dopa , fondatore della crewRapPirata al fianco di Inoki-Ness è uno degli artisti più presenti nella scena salentina e nazionale. Mente geniale e brillante, introverso ed astratto, Mad Dopa vanta una penna dalle mille sfaccettature, in grado di toccare ogni genere musicale.

La collaborazione con Raissa nasce nel Giugno 2018 quando è bastata una panchina ed una manciata di racconti per intrecciare due vite completamente differenti, ma che hanno messo al mondo nuova luce.

“Luci nella città” è il titolo del brano e rivela l’importanza della verità, quella verità che ognuno di noi dovrebbe dire prima a se stesso e poi agli altri.

Un testo che abbraccia le tematiche importanti della vita come l’idea di poter morire ogni giorno e rinascere ogni mattino. Un testo pieno di “luce” parola ricorrente e rafforzativa, che vuole innalzare la nostra anima e posarla al di sopra di ogni gesto materiale che inquina le nostre vite.

“Luci nella città” sarà l’inizio di un “concept-album” dedicato ai super-eroi di ogni giorno, a coloro che lottano per trovare il giusto senso di appartenenza, a quei genitori che vivono battaglie per mantenere in vita i propri figli, a coloro che lottano contro ogni male.

Luci nella città- firmato Mad Dopa e cantato da Raissa Del Prete- vanta una produzione con alle spalle eccellenti musicisti del panorama musicale salentino e internazionale come il Maestro Tony Tarantino alle tastiere , Giacomo Spedicato alle chitarre, Donato Costa al Basso e Gianmarco Serra alla batteria. Mix e Master di -Davide Mixa Toriano- presso lo “Street Recordz Studio” di Campi Salentina.

Finalmente on-line, su tutti i digitalstores e in rotazione radiofonica da venerdì 11 Gennaio 2019.