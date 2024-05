Uscito “Rápido”, il nuovo singolo del cantante salentino “Macro”

Si intitola “Rápido” ed è il nuovo singolo di Andrea Albano, in arte Macro, artista 29enne neretino.

Il lavoro è disponibile da oggi, venerdì 17 maggio su YouTube e su tutti i digital store.

Il brano, che spazia tra pop e sound afro, rispecchia nel suo testo la situazione drammatica attuale che sta coinvolgendo l’intero mondo.

“La musica è da sempre il mezzo più forte per lanciare un messaggio di pace – racconta Macro – in questo singolo cerco di far arrivare all’ascoltatore il disagio e l’orrore che si sta commettendo nella situazione politica internazionale”

Dopo quasi un anno dall’uscita dell’ultimo pezzo, Macro, torna con un brano intenso, lanciando un messaggio forte che dovrebbe essere condiviso da ogni essere umano.