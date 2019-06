Romina Power lascia la clinica dopo l’intervento al ginocchio. I fan tirano un sospiro di sollievo

Aveva colto tutti un po’ di sorpresa il post condiviso da Romina Power sul suo profilo Instragram. Quella mano con il pollice alzato e la flebo attaccata aveva preoccupato i fan dell’ex moglie di Albano, nonostante la sua rassicurazione: “Tutto bene quel che finisce bene!”.

Anche la figlia Romina Jr, aveva commentato, scrivendo: “Love you mommy! Solo per te e i voli internazionali mi sveglio alle 6.00 del mattino”, lasciando intendere che il “peggio” era ormai passato. La più piccola di casa Carrisi aveva poi condiviso la foto nelle sue stories con la scritta “Strong woman”.

“Cosa è successo?” hanno chiesto immediatamente i follower della figlia dell’attore hollywoodiano Tyrone Power, augurandole una pronta guarigione.

A spiegare l’accaduto, è stata la stessa artista in un altro post. La cantante è stata sottoposta ad un intervento in artoscopia al ginocchio, ma ora potrà tornare a casa. Non prima di aver ringraziato lo staff medico che l’ha presa in cura. «Ringrazio di cuore – si legge – il prof Petrucci, il prof Cauti, il prof Alicicco, la caposala Gabriella D’Angelo e tutto lo staff estremamente gentile della clinica» ha scritto Romina prima di rivolgere un pensiero ai suoi figli che le sono stati vicino, che l’hanno sostenuta e le hanno tenuto compagnia con “sottofondo musicale”. Nella foto, infatti, si vede l’unico figlio maschio accanto ad una consolle per dj.

Ora che, sorridente e serena, ha rivelato il motivo del suo soggiorno in clinica, i fan potranno tirare un sospiro di sollievo.