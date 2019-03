Alborosie alle Industrie Musicali, sabato tutti pronti a battere le mani a tempo di reggae

Sabato 30 marzo tutti pronti a battere le mani a tempo di reggae. Ospite alle Industrie Musicali di Maglie, uno degli artisti reggae più stimati e apprezzati a livello internazionale, Alborosie a celebrare i 25 anni di carriera. Dal palco dell’ex Operà, l’artista presenterà il suo ultimo album “Unbreakable – Alborosiemeets The WailersUnited”, uscito lo scorso giugno.

Ma questo non è tutto. Accanto al rinomato artista, ci saranno i Boomdabash, di ritorno dal loro strepitoso successo sanremese, gli Après La Classe e i Sud Sound System. A loro si aggiungono gli Shekalab e Plata Eg, tra le realtà più interessanti del panorama italiano, HeavyHammer Sound System e molti altri per uno spettacolo a tutto reggae.

Il 9 album del cantante siciliano, per l’etichetta Greesleves, contiene 14 tracce, tra sonorità moderne e puro roots reggae. Un lavoro che gli è valso la considerazione per le nomination dei Grammy Awards 2018 come Best Reggae Album e che si è aggiudicato 8 milioni di stream.

L’appuntamento è per sabato, start ore 21:00.

LOCAL: PLATA EG; START A FYAH; 23.7; DJ BLAST &Lampo from SottoSopra.

DANCERS

Chris from KripticKlique Dancehall Assasinos; Dancehall School Lecce ; BROCK OUT Salento Dancerz ; Dancing Light.

Il live è presentato da BPM Concerti &Get Up Music.