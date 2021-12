Sanremo Giovani 2021, domani il via. In gara i salentini Destro e Senza_Cri

Luca Castrignanò, in arte Destro di Leverano, con “Agosto di piena estate” e Cristiana Carella, in arte Senza_Cri, di Brindisi, con “A me”, sono le giovani promesse salentine che potrebbero aggiungersi, alla già consacrata Emma, tra i big delle cinque serate del Festiva di Sanremo.

La giovane cantautrice brindisina, quest’anno, ha già portato in alto il Salento al Teatro Ariston partecipando al Premio Tenco. Mentre, per il ragazzo nativo di Leverano, sarà la prima volta sul palco Sanremese.

L’appuntamento per fare il tifo per loro è fissato per domani sera dalle ore 21.30 in diretta su Rai 1 ed in contemporanea su Radio 2.

Nella conferenza stampa di oggi, svoltasi presso il Teatro Ariston, il Direttore artistico della manifestazione, Amadeus ha dichiarato di aver voluto occasionalmente stravolgere il regolamento, portando l’intero podio e non più i primi due come deciso in un primo momento, a fare il grande salto ed esibirsi durante le serate della kermesse.

Destro

Luca Castrignanò, in arte “Destro”, diciannovenne, inizia a cantare all’età di 12 anni e scrive i suoi primi testi poco dopo. Partecipa a vari concorsi come: “Premio Mia Martini” arrivando alle semifinali, “Musica È” aggiudicandosi il premio “miglior performance” e il “Premio Lunezia” arrivando alle finali con la sua canzone “Limited Edition” premiata da Radio Bruno. Al Premio Lunezia conosce Beppe Stanco ed entra a far parte della Beat Sound, iniziando così il suo percorso discografico.

Senza_Cri

Cristiana Carella, cantautrice brindisina, classe 2000, Senza_Cri, dopo la pubblicazione del singolo “Tu sai” nell’agosto 2021, sta ora ultimando il suo primo EP dal titolo “Salto nel vuoto”.

Selezionata tra decine di cantautori esordienti che hanno preso parte alla rassegna live itinerante Tenco Ascolta nell’estate 2021, è stata invitata a esibirsi all’interno della serata conclusiva del Premio Tenco 2021, sabato 23 ottobre 2021.

Le sue influenze musicali spaziano da Lucio Dalla a Renato Zero, da Luigi Tenco a Michael Jackson, dai Beatles a Britney Spears fino ai mitici Bee Gees con cui è cresciuta, ma anche Justin Bieber e Billie Eilish.