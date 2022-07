“Salento in Festa” porta rap, rock e divertimento. L’appuntamento a Mancaversa in quattro serate

Dopo il successo riscosso con le scorse edizioni, torna a Mancaversa “Salento in Festa”, l’attesissimo evento che porta dj, gruppi musicali e artisti nelle sere d’estate salentine. Giunta alla quinta edizione, la manifestazione è patrocinata dal Comune di Taviano. Ad ospitare l’evento sarà l’Arena del Mare, nella marina di Mancaversa a 10 km da Gallipoli. L’evento è creato e organizzato da Milano Peperoncino Live Food.

Il programma

Saranno quattro le serate all’insegna di musica e divertimento. Per il 4 agosto, gli artisti che si esibiranno per La Notte Tarantata saranno Alla Bua e Officina Zoe’. Il 5 agosto, invece, è la volta della Notte Del Rap, MAIN EVENT: ENSI live feat. DJ 2P, NERONE showcase, Opening Act con Lesra, Endg; Warm Up & Dj Set: Keyeff & Dima. Il 6 agosto si continua con la Notte del Divertentismo che porta un omaggio ai Maneskin con i Moonskin, insieme a un DJ Set Rap, Rock & Ska. A chiudere l’evento, il 7 agosto è la volta della Notte Tribute Rock con un omaggio ai Pink Floyd (V17), Vasco Rossi (Vascolive), Nirvana (In Utero), Litfiba (Animali di Zona)

L’inizio è previsto ogni sera alle 20:00, ingresso libero.