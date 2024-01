“Salta”, il nuovo singolo degli Accasaccio è un assaggio dei nuovi inediti

La data da segnare in rosso sul calendario è quella del 19 gennaio, quando gli Accasaccio, una delle band salentine che ha conquistato la popolarità a suon di brani di successo, lanceranno il nuovo singolo, «Salta».

La traccia, energica e avvolgente, è molto di più di un brano da cantare come è stato per Balla (2022), Quanto sei bella (2022), Come si fa ad odiare il mare (2023) o Brilla (2023), è una delle tante sorprese che il gruppo ha preparato per i fan. «Salta» , infatti, aprirà la strada a una serie di nuovi inediti che la band pubblicherà ogni mese da gennaio a maggio 2024.

«Con “Salta” vogliamo trasmettere un messaggio di gioia e liberazione attraverso la musica. È solo l’inizio di una serie di sorprese che abbiamo in serbo per i nostri ascoltatori nei prossimi mesi. Non vediamo l’ora di condividere con loro questa nuova fase creativa della nostra carriera» ha dichiarato Giamo, Frontman della band.

La band ha lavorato intensamente per creare una canzone che non solo cattura l’attenzione del pubblico, ma invita anche a saltare insieme alle vibrazioni positive della musica degli Accasaccio. “Salta”, un inno alla gioia di vivere, è un’esperienza musicale che abbraccia l’essenza della band e si propone di coinvolgere gli ascoltatori, travolgendoli. E, come detto, sarà solo il primo capitolo di un viaggio che promette di essere emozionante. Ogni mese, da gennaio a maggio 2024, sarà lanciata una nuova traccia. Ogni singolo avrà il proprio stile distintivo, mostrando la versatilità e la creatività della band nel panorama musicale contemporaneo.

Il nuovo singolo ‘salta’

Nel testo della canzone, gli Accasaccio aprono le porte del proprio mondo interiore, condividendo pensieri intimi e emozioni profonde con il pubblico. La band si presenta vulnerabile e autentica, creando un legame diretto con gli ascoltatori attraverso la musica. Il ritornello è un invito a lasciarsi andare, a saltare nel senso più puro del termine. Il messaggio è chiaro: bisogna abbandonare i pesi della vita quotidiana e di lasciarsi trasportare dalla leggerezza della musica che stiamo ascoltando. Un invito a vivere il momento presente, a superare le sfide con ottimismo e a godere della gioia dell’esistenza.

La canzone è intrisa di un’energia contagiosa che si propaga attraverso gli arrangiamenti musicali dinamici e le performance coinvolgenti della band. Il brano trasmette una sensazione di gioia contagiosa, creando un’atmosfera di positività che risuona in ogni nota e parola.

La Band

Quanto tempo è passato da quando, con un incontro casuale, è nato il progetto Accasaccio. Da quel giorno, hanno conquistato palchi e locali, discoteche e Live club, feste e concerti, prima e dopo la partecipazione a X Factor nel 2019/2020 che ha dato alla band, che non smette mai di stupire, una popolarità che supera i confini del Salento.

La loro capacità di reinventarsi e di esplorare nuovi territori musicali si riflette in “Salta”, lasciando intravedere un futuro ricco di sorprese e di evoluzioni artistiche.