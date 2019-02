Sanremo 2019, si alza il sipario. I Boomdabash sono pronti a conquistare il Festival con “Per un milione”

Mancano poche ore e si alzerà il sipario sul Festival di Sanremo, numero 69. Il secondo targato Claudio Baglioni che, quest’anno, sarà accompagnato sul palco da Claudio Baglioni e Virginia Raffaele. Il cuore della kermesse, promette il padrone di casa durante la conferenza stampa, sarà la musica. Le «canzoni», mai così diverse come si intuisce scorrendo la lista dei 24 artisti che saliranno sul palco del Teatro Ariston.

Volente o nolente fino a domenica non si parlerà d’altro se non dei brani, di chi riuscirà a conquistare l’ambita statuetta, degli outfit scelti per calcare la scena, dei testi che restano impressi e della musica orecchiabile. Questa sera, si esibiranno tutti i cantanti in gara, in un tour de force che durerà fino a notte fonda, come prassi vuole. Senza eliminazioni si arriverà alla serata di sabato, quando sarà incoronato il vincitore.

I Boomdabash – che proveranno a sfidare i pronostici che hanno dato Ultimo come superfavorito – presenteranno «Per un milione», una ballad dolce e romantica, “intrisa di poesia e sentimento” che venerdì, quando toccherà ai duetti, sarà impreziosita dalla voce di Rocco Hunt, co-autore del pezzo. Forti del successo di “Non ti dico no”, il tormentone estivo con Loredana Bertè, la band salentina è pronta a conquistare il pubblico (e non solo).

Una delle tante novità di questo Sanremo 2019 sono i super-ospiti, tutti italiani e tutti volti amatissimi: da Andrea Bocelli (che si esibirà con suo figlio Matteo), Riccardo Cocciante, Eros Ramazzotti e Fiorella Mannoia fino a Luciano Ligabue, Giorgia, Elisa e la salentina Alessandra Amoroso che salirà sul palco per la prima volta, la seconda se si esclude la sua presenza accanto a Valerio Scanu nella serata dei duetti.