Sanremo 2019, serata di duetti. I Boomdabash canteranno in dialetto con Rocco Hunt?

Penultima serata del Festival di Sanremo, condotto dal ‘dirottatore’ Claudio Baglioni con Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Tra le tante novità dell’edizione numero 69, una cosa è rimasta invariata: la serata dei duetti. Questa sera, quindi, i 24 artisti in gara presenteranno i loro brani “rivisitati”, impreziositi dalla voce di un ospite, un collega o un amico (apparentemente) lontano dal mondo della musica, come nel caso di Paola Turci che duetterà con Beppe Fiorello o Nek che salirà sul palco insieme a Neri Marcorè. Senza dimenticare Francesco Renga con Bungaro e le etoiles Eleonora Abbagnato e Friedemann Vogel.

I Boomdabash proveranno a risalire la classifica provvisoria («Per un milione» si è piazzata nella zona rossa) con Rocco Hunt e i Musici Cantori di Milano. Chissà che non tornino al “vecchio stile”, cantando in dialetto. È quello che spera il Salento che sta facendo il tifo per la band salentina che, indipendentemente da come andrà a finire e dalla posizione che il brano conquisterà nella finale, può considerare più che positiva l’esperienza sanremese.

Non saranno i soli a rappresentare la Puglia. Insieme ai ragazzi de “Il Volo” ci sarà anche il violinista Alessandro Quarta, altro nome che è riuscito a superare i confini nazionali raggiungendo una popolarità a livello mondiale.

Luciano Ligabue sarà l’unico ospite. Presenterà all’Ariston il nuovo album di inediti, “Start”, anticipato dal singolo “Luci d’America” che da tre settimane è il brano più trasmesso dalle radio. Immancabile il duetto con il padrone di casa: un omaggio a Francesco Guccini. Non è dato sapere se il rocker di Correggio approfitterà della location d’eccellenza per far ascoltare anche un’altra canzone del disco che uscirà l’8 marzo.

La scaletta

La scaletta sarà serratissima, un po’ come la prima serata visto che ad alternarsi saranno tutti e 24 gli artisti protagonisti di questa edizione. Questo l’ordine di uscita:

Federica Carta e Shade con Cristina D’Avena

Motta con Nada

Irama e Noemi

Patty Pravo e Briga con Giovanni Caccamo

Negrita con Enrico Ruggeri e Roy Paci

Il Volo con il violinista Alessandro Quarta

Arisa con Tony Hadley degli Spandau Ballet,

Mahmood e Gué Pequeno,

Ghemon con Diodato e Calibro 35,

Francesco Renga con Bungaro insieme alle etoiles Eleonora Abbagnato e Friedemann Vogel

Ultimo e Fabrizio moro

Nek con Neri Marcorè,

Boomdabash con Rocco Hunt e Musici Cantori di Milano

Zen Circus e Brunori Sas

Paola Turci e Beppe Fiorello

Anna Tatangelo con Syria

Ex Otago con Jack Savoretti

Enrico Nigiotti con Paolo Jannacci

Loredana Bertè e Irene Grandi,

Daniele Silvestri e Rancore con Manuel Agnelli

Einar con Biondo e Sergio Sylvestre

Simone Cristicchi con Ermal Meta

Nino D’Angelo e Livio Cori con i Sottotono

Achille Lauro e Morgan.

Da stasera è prevista una nuova modalità di voto. Il televoto peserà per il 50%, la sala stampa per il 30%, la giuria degli esperti per il 20%. Non vota più la demoscopica.