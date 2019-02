Sanremo 2019, il Salento si scalda: sul palco i Boomdabash e Alessandra Amoroso come ospite

Archiviata la seconda serata del Festival di Sanremo numero 69, il Teatro Ariston è pronto ad accendersi di musica e di “armonia”. I riflettori della kermesse, capitanata da Claudio Baglioni, saranno puntati sui 12 artisti che non si sono esibiti ieri, tra cui anche i Boomdabash con il brano “Per un milione”. Una ballad romantica che ha conquistato il pubblico a casa come dimostra il boom di visualizzazioni del videoclip ufficiale prodotto da Borotalco.tv per la regia di Fabrizio Conte. Quasi 200mila, in poche ore.

Non saranno soltanto loro a tenere alta la bandiera del Salento. Ci sarà anche Alessandra Amoroso che salirà sul palco per la prima volta da ospite. La cantante salentina interpreterà “Dalla tua parte”, l’ultimo singolo estratto dall’album che celebra i suoi dieci anni di carriera.

«La prima sera eravamo emozionati, ieri ci siamo sciolti e rilassati. Abbiamo fatto quel che sappiamo fare. Voto 7.5. Abbiamo cominciato a divertirci» hanno dichiarato i co-conduttori, Virginia Raffaele e Claudio Bisio, durante la consueta conferenza stampa per tracciare un bilancio della seconda serata che ha tenuto incollati allo schermo più di 9 milioni di spettatori.

La scaletta

Mahmood – Soldi

Enrico Nigiotti – Nonno Hollywood

Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte

Ultimo – I tuoi particolari

Irama – La ragazzo con il cuore di latta

Patty Pravo con Briga – Un po’ come la vita

Simone Cristicchi – Abbi cura di me

Boomdabash – Per un milione

Motta – Dov’è l’Italia

Zen Circus – L’amore è una dittatura

Nino D’Angelo e Livio Cori – Un’altra luce

A fine serata sarà stilata una classifica delle 24 canzoni in base alla media delle percentuali di voto ottenute nelle varie serate. Come ormai noto, saranno giudicati, dal pubblico attraverso il Televoto (40%), dalla Sala Stampa (30%) e dalla giuria Demoscopica (30%).