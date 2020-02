Sanremo 2020: Emma Marrone, Albano e Romina super ospiti della prima serata

È tutto pronto per il Festival di Sanremo. Archiviate le polemiche scoppiate per le dichiarazioni di Amadeus su Francesca Sofia Novello o per la presenza di Junior Cally, trapper dai testi volgari, questa sera si alzerà il sipario sull’edizione numero 70 della kermesse della canzone italiana. Ogni anno si è discusso sul cachet, sui nomi in gara e su quelli esclusi, sui vestiti indossati o sulle gaffe, ma questa volta gli attacchi hanno toccano toni elevati. Chissà cosa accadrà questa sera, quindi, quando sul palco del Teatro Ariston si alterneranno i 12 big in gara, gli ospiti fissi e le celebrità attese.

La scaletta

Secondo la scaletta della prima serata, questa si esibiranno Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Marco Masini, Rita Pavone, Riki, Vibrazioni e Alberto Urso. Ci sarà spazio anche per quattro nuove proposte: Eugenio in via di Gioia, Fadi, Leo Gassman e Tecla Insolia.

Grande attesa anche per Fiorello, ‘mattatore’ o co-conduttore insieme a Tiziano Fisso, presenza fissa. Saranno affiancati da Diletta Leotta e Rula Jebreal, scrittrice e giornalista palestinese, che leggerà un brano contro la violenza sulle donne. Tema che verrà affrontato poi anche con l’intervento di Gessica Notaro, sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato.

Il Salento sul palco

Sarà anche una notte tutta salentina con Emma Marrone che presenterà “Gli anni più belli“, il nuovo film di Gabriele Muccino. Insieme a lei ci sarà anche il resto del cast: Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria. La cantante salentina tornerà, poi, con un brano tratto dal suo ultimo album “Fortuna” e un medley dei suoi più grandi successi. Sulla sua pagina facebook da 3milioni di fan, l’artista lanciata da Amici ha condiviso l’emozione per il suo ‘ritorno’ a Sanremo.

I riflettori saranno puntati anche sulla coppia italiana più amata nel mondo. Al Bano e Romina hanno confermato nei giorni scorsi la loro presenza. Presenteranno al pubblico in sala (e a casa) un brano inedito scritto da Cristiano Malgioglio.

Insomma, non resta che aspettare domani, per i commenti.