Sanremo: i Boomdabash tornano sul palco, ma “Per un milione” è già un tormentone

Chiusa la seconda serata del Festival di Sanremo che ha consacrato Loredana Bertè, l’unica ad aver ricevuto al termine della sua esibizione una meritata standing ovation, si pensa già alla terza, sperando che lo spettacolo regalato dall’edizione numero 69 ingrani la quinta.

Non ci sarà Michelle Hunziker (purtroppo) che vestita Armani Prive ha letteralmente rubato la scena, regalando una parentesi comica, allegra, tipicamente sanremese. Talmente azzeccata che qualcuno sui social ha proposto di poter votare la «Lega dell’Amore», cover di Elio.

La speranza è che ci sia più Virginia Raffaele. La “co-pilota”, indossando un monumentale abito di seta rosso rubino, ha fatto sorridere il pubblico, ‘scherzando’ con la Carmen di Bizet. Si è presentata in scena, bella più che mai, per cantare Habanera, ma ha dimenticato le parole, ha perso il foglio accartocciato con il testo che, poi, ha recuperato a fatica e quando ha scoperto che si trattava di «passerotto» di Baglioni, si è esibita semplicemente fischiando. Da applausi.

La scaletta

Questa sera si replica, quindi, con i dodici artisti rimasti tra cui i Boomdabash che con il brano «Per un milione» hanno conquistato l’Ariston, ma anche il pubblico “fuori” che già lo canta alla perfezione. Sui social è un tripudio di commenti positivi e c’è chi, forse in maniera un po’ azzardata, spera che la band salentina riesca a conquistare l’ambita statuetta. O almeno un posto alto della classifica. Non sarà facile: i nomi dati per super-favoriti sono altri. Come quello di Ultimo in gara con «I tuoi particolari».

Capitolo ospiti

Dopo Fiorella Mannoia, Marco Mengoni con Tom Walker e Riccardo Cocciante. Dopo la nostalgica presenza di Pippo Baudo, la simpatia dei comici Pio e Amedeo e gli attori Laura Chiatti e Michele Riondino, ricca anche la rosa di super ospiti della terza serata. La sorpresa delle ultime ore è Ornella Vanoni che si ‘dividerà’ il palcoscenico con Antonello Venditti, la coppia Raf-Umberto Tozzi, Fabio, Serena Rossi e Paolo Cevoli e Alessandra Amoroso che ha ‘spifferato’ nelle diverse interviste che canterà “Dalla tua parte”, l’ultimo singolo estratto dall’album 10, ma ha mantenuto il segreto sul resto. Sicuramente duetterà con Claudio Baglioni, ma cosa?