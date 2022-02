Sanremo, cala il sipario all’Ariston. Vince un bravissimo Amadeus

Non era facile ripetere il successo delle edizioni precedenti condotte con Fiorello, ma calato il sipario del Festival di Sanremo numero 72 il vero vincitore è Amadeus. Il direttore artistico non solo ha costruito una rosa adatta a tutte le orecchie, facendo salire sul palco nomi del calibro di Massimo Ranieri, Gianni Morandi e Iva Zanicchi e volti che hanno conquistato un posto nel panorama musicale a suon di click, ma ha saputo cucire una kermesse che ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori proprio grazie a queste due anime, tradizione e futuro.

Gli ascolti, che sono quelli che contano, lo hanno premiato. Ama non ha sbagliato un colpo: ha fatto il padrone di casa, l’amico e il conduttore professionale e serio. Ha riso, è stato allo scherzo, ha giocato con gli ospiti e ha scelto i suoi accompagnatori con cura, basti solo pensare a Drusilla Foer, una chicca e Sabrina Ferilli, una diva di casa nostra che tanto piace. Insomma, è stato eccezionale come lo share, il Fantasanremo, i Baudi, i “Papalina” urlati, come tutto.

A portare a casa l’ambita statuetta sono stati Blanco e Mahmood con il brano «brividi». Forse un risultato prevedibile dato che sono stati sempre in testa, ma meritato. E come accaduto raramente, la classifica ha soddisfatto il pubblico a casa che ha seguito il Festival sui social. Anzi, anche zitti e buoni dei lanciatissimi Maneskin aveva messo d’accordo (quasi) tutti.

L’altra vincitrice anche se “solo” sesta è stata Emma. Bellissima, bravissima, si è divertita. E soprattutto ha dimostrato chi è quando si è congratulata con i colleghi per il podio.

È finita, è un gran peccato, ma c’è un altro appuntamento da non perdere. Adesso, andiamo a prenderci l’Eurovision.