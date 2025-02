Seduzione e stile, le calze di pizzo conquistano la Paris Fashion Week

Quale momento migliore della Fashion Week per immergersi nelle ultime novità del mondo della moda? Gli amanti della moda aspettano con ansia di scoprire quali saranno le nuove tendenze di stagione per continuare a stare al passo con i tempi e negli ultimi giorni la settimana parigina ha contribuito ad offrire nuovi spunti per outfit originali. Tra i tanti trend osservati sulle passerelle della Paris Haute Couture Week primavera estate 2025, ciò che realmente ha catturato l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati di stile sono state, però, con grande sorpresa, le calze di pizzo.

Due icone di stile come Carla Bruni e Linda Evangelista consacrano i collant in pizzo

Contrariamente a quanto si possa pensare, i collant di pizzo non sono relegati solo ai mesi autunnali e invernali. Le sfilate Autunno/Inverno 2024-2025 lo avevano preannunciato, e ora, con l’avvicinarsi della primavera e dell’estate, questo trend è più vivo che mai. A confermarlo, due icone di stile come Carla Bruni e Linda Evangelista, che durante la settimana della moda parigina hanno sfoggiato look con calze di pizzo, dimostrando la versatilità e l’eleganza di questo accessorio.

Il look di Carla Bruni non è passato inosservato: presente nel front row della sfilata di Schiaparelli, l’attesissima collezione firmata da Daniel Roseberry, l’ex modella ha incantato tutti con il suo completo total black, composto da un mini dress drappeggiato e un cappotto nero che ha personalizzato e impreziosito con collant di pizzo nero con un delicato motivo floreale. Un tocco di sensualità e raffinatezza che ha catturato l’attenzione di tutti i presenti.

Diversamente, Linda Evangelista ha optato per un approccio più moderno e grintoso, abbinando le calze a un trench di pelle. La supermodella, ospite d’onore al défilé di Yves Saint Laurent, ha preferito un abito nero più classico, indossato con una felpa con cappuccio e semplici décolleté nere. Un mix di stili che ha dimostrato come il pizzo possa essere interpretato in chiave contemporanea.

Due interpretazioni diverse, ma ugualmente efficaci, di un accessorio che si conferma un vero e proprio must-have nel guardaroba di ogni donna.

Come abbinare i collant di pizzo per un look impeccabile

I collant di pizzo rappresentano un accessorio in grado di valorizzare qualsiasi outfit e di offrire l’opportunità ad ogni donna di utilizzarli per risaltare la propria femminilità. Un tempo relegati alle occasioni serali, oggi vengono sfoggiati anche di giorno, diventando un elemento chiave per creare look accattivanti e originali. Le passerelle di moda e lo street style ci mostrano come i collant di pizzo si possano indossare con svariati capi d’abbigliamento, come gonne, vestiti, shorts e persino pantaloni, a seconda dello stile che si vuole ottenere.

Per acquisire un look classico ed elegante, l’abbinamento ideale è con un miniabito o una gonna nera, creando un effetto monocromatico raffinato. In alternativa, si possono scegliere tonalità neutre come il grigio o il marrone, per un tocco più originale ma sempre sobrio.

Se invece si preferisce uno stile più audace e sbarazzino, i collant di pizzo possono essere abbinati a shorts, magari con anfibi o stivali dal gambale alto. Per le più coraggiose, si può osare con colori vivaci come il borgogna, il rosso fuoco, il bianco o il giallo, o addirittura con colori più accesi come il blu, il viola e il verde, per un look che non passa inosservato.

I collant di pizzo possono essere indossati anche con pantaloni ampi o a palazzo, creando un look sofisticato e di tendenza. In questo caso, l’abbinamento perfetto è con décolleté, che enfatizzano il dettaglio senza risultare eccessivi.

Un consiglio di stile fondamentale è di combinare questo tipo di calze con gli accessori giusti: una cintura, una borsa o un paio di scarpe in coordinato possono completare l’outfit in modo armonioso.

Quale pizzo scegliere

Oltre al colore, è importante prestare attenzione anche al tipo di pizzo. Si può scegliere tra diverse tipologie, come il pizzo floreale, il pizzo geometrico, il pizzo a rete o il pizzo chantilly. La scelta dipende dal proprio gusto personale e dall’occasione d’uso. In generale, è consigliabile optare per un pizzo di buona qualità, realizzato con materiali resistenti e duraturi.

I collant di pizzo sono adatti a tutte le occasioni?

Nonostante siano un accessorio molto versatile, è bene precisare che i collant di pizzo non sono adatti a tutte le occasioni. Sono perfetti per una serata elegante, un appuntamento galante o un evento speciale, ma non sono indicati per l’ufficio o per contesti più formali.

Insomma, i collant di pizzo sono un accessorio versatile e alla moda, perfetto per ogni occasione. Possono essere indossate sia di giorno che di sera, per un look sempre impeccabile. È un dettaglio di stile che può fare la differenza, ma è importante saperli dosare e abbinare con gusto, anche se, d’altronde, chiunque può scegliere come utilizzarli, in base al proprio gusto personale.