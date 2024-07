Addio a Shannen Doherty, la ribelle Brenda di Beverly Hills

Shannen Doherty, l’indimenticabile Brenda Walsh di Beverly Hills 90210 non ce l’ha fatta a vincere la sua battaglia contro il cancro. L’attrice che ha fatto sognare e parlare un’intera generazione con la sua bellezza, il suo talento e il suo spirito ribelle non aveva mai nascosto le sue condizioni. Nel suo seguitissimo podcast Let’s be clear aveva confidato che non si sarebbe mai arresa, ma quel quarto stadio diagnosticato l’ultima volta che il tumore si era ripresentato non lasciava ai fan molte speranze. «So che cosa accadrà e che me ne sto andando» disse. Se ne è andata, in un caldo giorno d’estate lasciando in chi è cresciuto negli anni novanta.

Shannen ha esordito giovanissima nel mondo dello spettacolo, conquistando subito il cuore del pubblico con il suo fascino magnetico e la sua personalità vulcanica, ma il ruolo che l’ha resa celebre è stato senza dubbio quello di Brenda Walsh, la ragazza problematica e tormentata di Beverly Hills. La studentessa innamorata perdutamente di Luke Perry, anche lui andato via troppo presto.

Quell’amore aveva catturato milioni di telespettatori in tutto il mondo, ma Shannen Doherty non era solo Brenda. Era un’attrice capace di interpretare con grande intensità ruoli diversi, da quelli drammatici a quelli comici. Ha recitato in film di successo come Scheidung per Sechs e Jay & Silent Bob Strike Back, e in serie tv cult come Streghe e Vocazioni Segrete.

Oltre al suo talento artistico, Shannen Doherty era conosciuta anche per il suo carattere forte e indipendente. Non ha mai avuto paura di mettersi in gioco e di sfidare le convenzioni, pagando a volte un prezzo alto per la sua sincerità. “Più si sbatteva sui giornali la mia immagine di cattiva ragazza, più io lo diventavo davvero”, aveva ammesso quando lasciò il cast della popolare serie tv proprio a causa del suo caratteraccio.

Nel corso della sua vita, Shannen ha dovuto affrontare numerose sfide, tra cui la dipendenza da droghe e alcool. La sua vita, tra luci, polemiche e glamour è cambiata quando ha cominciato la sua difficile battaglia contro il cancro al seno. Era il 2015, quando ‘Brenda’ ha cominciato il suo viaggio contro la malattia, un cammino che ha voluto condividere sui social, mostrando senza nascondersi mai le difficoltà, le paure, le sconfitte e le vittorie di una lotta quotidiana contro il cancro. Le sue foto e i suoi video, mentre perde i capelli durante la chemioterapia o affronta i giorni più difficili, sono diventati simboli di speranza e coraggio. Ha trasformato la sua lotta personale in una missione per aiutare gli altri, dimostrando che anche nei momenti più bui, c’è sempre una luce di speranza. La sua sincerità e la sua trasparenza hanno ispirato molte persone a non arrendersi mai, indipendentemente dalle difficoltà che la vita pone loro davanti.

Shannen ha sempre dimostrato una grande forza d’animo, affrontando le difficoltà con coraggio e determinazione, anche quando il tumore era tornato, al quarto stadio.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo e nei cuori di tutti coloro che l’hanno amata e apprezzata. Shannen Doherty non era solo un’attrice, era un’icona, un simbolo di ribellione e autenticità.