Uscito “Smog, il primo album del rapper leccese Pierre

Si chiama “Smog” ed è il primo album ufficiale di Pierre, nome d’arte del rapper Pierandrea Caricato, precedentemente conosciuto come Awes. Il disco è nato in collaborazione con Andrea Gaddari, in arte Player One, che ha prodotto le basi delle 6 tracce che lo compongono.

“Con questo disco ho voluto raccontare la mia visione della realtà urbana occidentale, satura di consumismo e inquinamento – dichiara l’autore. Le tracce di ‘Smog’ parlano dell’uomo moderno e delle sue debolezze e di come sia arrivato a creare intorno a sé quello scenario distopico che si immaginava agli inizi del ‘900, fatto di cemento, plastica, nichilismo e, appunto, di smog.”

Dopo 3 mixtape pubblicati negli anni precedenti, questo è il primo album ufficiale del rapper originario di Lecce ed è stato registrato mixato e masterizzato all’Understudio di Parma da Michele Ghironi (in arte dj Over).

Il primo singolo estratto è la title track “Smog”, il cui videoclip, pubblicato su Youtube, è stato curato da Luciano Papangelo, Eustachio Palumbo e Gianluca D’Elia.

Pierre

Nato a Lecce nel 1991, nel 2006 pubblica ‘Tormenti’, un mixtape di 15 tracce con basi di ispirazione southern hip-hop e testi conscious rap, seguito nel 2010 da ‘Awesome”, mixtape contenente anch’esso 15 tracce e dallo stile e tematiche simili.

Nel 2016 esce ‘Drammaturgo Atto 1’, mixtape sperimentale di 7 tracce dove le strumentali scelte non appartengono al genere hip-hop ma seguono la scia della musica ambient e trip-hop con testi complessi e introspettivi, collegati fra loro come fossero un unico flusso emotivo.

Tutti e 3 i progetti sono stati firmati con lo pseudonimo di Awes, nome che verrà cambiato ufficialmente in Pierre nel 2020 con l’uscita dei singoli Meteoriti e Amanda Nox e seguiti dalla pubblicazione di questo primo album.