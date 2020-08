Song of the South, suoni e atmosfere del sud nel nuovo brano di Giampiero Perrone

Si chiama Song of the South il nuovo brano composto dal sassofonista Giampiero Perrone, con la collaborazione di Giuseppe Patera, alla fisarmonica, e di Antonio Bruno (ingegnere del suono).

Il brano, che sarà presentato in anteprima nazionale in questi giorni nel Salento, nasce in un tempo particolarmente difficile e tormentato dal punto di vista sociale, quello della quarantena a causa del famigerato nuovo coronavirus.

Nella scorsa primavera il maestro Perrone, direttore dell’Ensemble Tito Schipa, ha inteso omaggiare la sua terra con una riproposizione, in chiave assolutamente originale, di atmosfere e sonorità che animano la bellezza della terra tra due mari, già tema particolarmente caro a Perrone, tanto da caratterizzare una lunga stagione artistica della sua orchestra.

La musica di Song of the South, come il maestrale che rinfresca e inebria il nostro Sud, aleggia e si insinua rimarginando ferite d’amore e recuperando frammenti di tormenti, proiettando felici sequenze per nuovi e appassionati approdi… a sud, come ha scritto Antonio Curto in una sua magistrale presentazione del pezzo musicale.

Il brano inedito è supportato dal magnifico percorso audiovisivo del videoclip realizzato dal regista leccese Gino Brotto, impegnato proprio in questi mesi nella preparazione di un’imponente produzione cinematografica in terra salentina.

Con Song of the South, dice Giampiero Perrone, nulla è perduto, tutto è possibile, addirittura realisticamente probabile, come una speranza che vien fuori dall’ascolto di un’esperienza condivisa.

Questa sera, giovedì 20 agosto, ore 21,00 a Porto Cesareo, nella centrale piazza Nazario Sauro, la presentazione del video clip nell’ambito del concerto dal titolo evocativo ‘Musiche da Oscar’ dedicato alla memoria del grande compositore italiano Ennio Morricone. Un salto nel tempo, attraverso i successi della musica internazionale, intrecciati con le sonorità del Mediterraneo, centro del mondo.