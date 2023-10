“Sopra la città”, uscito il nuovo singolo della salentina Steyra

Si intitola “Sopra la città” è il nuovo singolo della cantante e musicista salentina Francesca Spennato, in arte Steyra, un brano pop, già disponibile nei principali store digitali, che porta la firma di Marco Canigiula.

“La canzone parla di un amore idilliaco, che ti devasta quando ti innamori follemente, quasi da non avere neanche più L’appetito. La voce del partner ti colpisce come un capolavoro musicale, come l’opera rock ‘Bohemian Rapsody’, ti incanta da farti volare come se fossi in un quadro di Chagall”, afferma l’artista.

Steyra

Francesca Spennato, in arte Steyra, nata a Melissano, campionessa di ginnastica artistica ha sempre fatto della musica la sua ragione di vita. Diplomata al Liceo Musicale IISS E. Giannelli di Casarano, ha ottenuto la laurea triennale presso il conservatorio Arrigo Boito di Parma, ha studiato il pianoforte e chitarra ed ha ottenuto la laurea magistrale al conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese con il massimo dei voti.

Ha studiato diversi anni canto con il vocal coach Tony Frassanito e con i vocal trainer Ivan e Fabio Lazzara e con l’insegnante Rossana Casale. Ha vinto numerosi concorsi regionali, nazionali ed internazionali prestigiosi.

Il 21 giugno 2019 con il nome d’arte Spenny pubblica su tutte le piattaforme digitali il singolo ‘Sola’. Il 13 novembre 2020 esce ‘Metamorfosi di Kafka’ sotto il nome d’arte Francesca Spenny (in questo caso è co-autrice del testo)

Nel 2022 duetta come featuring con Dardas in ‘On The Road’, singolo trasmesso anche da M2O. Fa parte del cast fisso nel programma ‘100% Italia’ condotto da Nicola Savino in onda su Tv8.