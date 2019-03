Tutto pronto per Luca Carboni. Lo “Sputink Tour” del cantautore oggi di scena a Lecce

Ancora poche ore e i fan potranno ascoltare i suoi pezzi, le sue note live, dal vivo. Dopo l’esibizione di questa estate, con tre brani, nel corso dell’edizione 2018 del Battiti Live, Luca Carboni torna a Lecce. L’appuntamento è per le ore 21.00 presso il Teatro Politeama Greco, dove il cantautore felsineo porterà in scena il suo Sputnik tour, nome del suo ultimo lavoro in studio.

Sarà certamente un’esibizione nella quale si potranno ascoltare i suoi cavalli di battaglia, tra cui Farfallina, Mare Mare, Fragole buone buone, Luca lo stesso, ma anche i brani del nuovo album, già presentati in questi mesi di uscita quali Io non voglio e Una grande festa.

Nato a Bologna 57 anni fa, Luca Carboni ha debuttato sulla scena canora nel 1981. Nel corso di quasi 40 anni di carriera artistica ha collaborato, tra gli altri, con Lucio Dalla, Stadio, Vasco Rossi e Jovanotti. Fu lui, con il tour Carboni-Jovanotti ad portare per la prima volta il cantante romano davanti al grande pubblico dei palazzetti dello sport.

Durante gli anni, ha vinto il Disco verde al Festivalbarnel 1984 e la categoria Miglior Singolo – Mare mare – nell’edizione 1992 della manifestazione canora del patron Vittorio Salvetti. Oltre a essere eletto, sempre nell’edizione 1992 di Vota la Voce, Miglior Artista dell’anno.

Ha pubblicato 18 album di cui 13 in studio uno live e quattro raccolte e ricevuto più volte il disco d’oro e di platino.