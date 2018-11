Fiocco rosa in casa Negramaro, è nata la figlia di Giuliano Sangiorgi: benvenuta Stella

Giuliano Sangiorgi è diventato papà. Nella notte, la compagna Ilaria Macchia ha dato alla luce la piccola Stella. È stato il leader dei Negramaro a “presentare” la nuova arrivata ai fan con un post, pubblicato sui social, in cui ha annunciato la nascita della figlia, avvenuta a Roma alle 2.35.

«Benvenuta amore mio» ha scritto il frontman della band, postando una foto che ritrae la piccola, con il tipico braccialetto dell’ospedale stretto intorno al polso minuscolo. Poi è toccato agli zii Negramari.

Poche ore prima, la scrittrice e sceneggiatrice aveva condiviso un tenero scatto per dire che stava “abbastanza bene”, ma nel cuore della notte qualcosa dev’essere cambiato: le doglie, la corsa in ospedale e l’arrivo della “mascotte” del gruppo, come una ventata di gioia.

È nata Stella Sangiorgi ⭐

Tanti auguri dagli zii Negramari a Giuliano e @L_ariamacchia ❤️ pic.twitter.com/Y024hKRcoN — negramaro (@Negramaro) 3 novembre 2018

«Ciao piccola Stella, la zia Emma ti ama tanto» ha scritto immediatamente la cantante salentina, grande amica di Giuliano.

Il peggio sembra davvero essere passato in casa Negramaro. Dopo le dimissioni di Lele Spedicato, che affrontando la riabilitazione dopo l’emorragia cerebrale che lo aveva colpito mentre si trovava nel giardino della sua abitazione salentina, è arrivata la bella notizia della nascita di Stella. Ora non resta che aspettare un altro fiocco, quello che renderà il chitarrista e l’attrice Clio Evans genitori.

Benvenuta al mondo Stella!