Stupida Allegria, il nuovo singolo di Emma Marrone: ‘…un pezzo di cuore’

«Le riprese del video sono finite! Non vedo l’ora di farvi vedere questo nuovo pezzo di cuore». È con queste parole che la cantante salentina Emma Marrone ha svelato ai suoi tantissimi fan l’uscita del suo nuovo singolo.

Dopo il successo – forse inaspettato, ma sicuramente meritato – di «Io sono bella», il brano rock scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Currieri, l’artista è pronta a lanciare «Stupida Allegria», terza traccia del suo nuovo album «Fortuna» che ha debuttato direttamente sul gradino più alto del podio della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia. Se il brano – tra i più amati e ascoltati dal pubblico di Spotify – arriverà nelle radio venerdì 6 dicembre 2019, è ancora top secret la data di uscita del videoclip girato in Marocco come annunciato sul suo profilo Instagram.

È stata la stessa cantante a raccontare, in un’intervista, come è nato questo pezzo: «Un paio di Gin Tonic e una valanga di pensieri e di parole che io e Franco 126 ci siamo rovesciati addosso, una sera a Milano per caso. Franchino insieme a Dardust hanno tirato fuori il mio lato ruvido e malinconico. Quando siamo circondati da troppo tempo dalla bellezza iniziamo a darla per scontata. Errore gravissimo» ha raccontato.

Emma che si è dovuta ‘fermare’ per risolvere un problema di salute è tornata alla sua vita di sempre: la musica, gli instore per ‘abbracciare’ il suo pubblico e i live nei palazzetti di tutta Italia oltre al concerto evento all’Arena di Verona. E tra i tanti impegni, si mormora anche una capatina a Sanremo, come super ospite.