Sabato il “Jova beach party” a Barletta. Ospiti del concerto i Sud Sound System

Ci saranno anche i Sud Sound System a scaldare l’atmosfera prima dell’inizio del Jova beach party di sabato 20 luglio, a Barletta, in Lungomare Pietro Mennea.

La band salentina darà vita a uno show di circa trenta minuti, in cui non mancheranno i cavalli di battaglia che hanno reso celebri Don Rico, Terron Fabio e Nandu Popu.

I brani dell’esibizione

In scaletta non mancheranno “Le radici ca tieni”, “Brigante”, “Orizzonti”, “Casa mia”, “Sciamu a ballare”, “Dammene ancora”, fino ad arrivare all’ultimo singolo, “Ragganair”, uscito appena un mese fa.

Ci sarà da ballare, quindi, ai ritmi del reggae e sui suoni del dialetto salentino. Sarà una festa, che dal primo pomeriggio coinvolgerà tutta la spiaggia. E ci saranno tante sorprese.

Altri artisti salentini

Oltre a Sud Sound System, gli altri ospiti della tappa di Barletta saranno: i colombiani Acido Pantera; i salenti Boomdabash e Canzoniere Grecanico Salentino; dal Burundi e dalla Spagna J.P. Bimeni & the BlackBelts; gli italiani Ackeejuice Rockers e Mr Rain.

I biglietti per la data di Barletta del Jova Beach Party sono ancora disponibili in numero limitato su Ticketone. I bambini, accompagnati, devono avere un regolare titolo di ingresso da presentare per accedere al Jova Beach Party. La biglietteria, nel giorno dell’evento, sarà aperta dalle 10 alle 21. Apertura porte alle 14 con l’inizio di tutte le attività musicali (dj e esibizione ospiti) a partire dalle ore 16.

Alle 20.30 inizierà lo show di Jovanotti per tre ore di puro spettacolo e tanto divertimento.