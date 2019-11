Esce “Susco” il nuovo album di Marcello Zappatore, un concerto per presentarlo

Un lavoro di musica totalmente strumentale, che rifugge qualsiasi forma di elettronica e artificio per favorire un approccio molto più diretto e più tradizionale che valorizzi – tramite la scrittura, il contrappunto e gli spazi lasciati all’improvvisazione – un organico di eccelsi musicisti salentini, alle prese con una fusione di svariate atmosfere musical, con rock, progressive e musica classica che si mescolano fra le tracce.

Si svolgerà domenica 24 novembre, alle ore 20.30, presso Teatro Comunale di Novoli, la presentazione ufficiale di Susco, il suo nuovo album, di dodici brani originali, da lui composti e arrangiati, di Marcello Zappatore, in uscita giovedì 21 novembre per l’etichetta Workin’ Label e la distribuzione di I.R.D.

Dopo “La ciliegina sulla porta” (2009) e “Propolino” (2015), “Susco” è il terzo disco di Marcello Zappatore, il quarto a voler includere anche la sua colonna sonora del film “W Zappatore” (vincitrice del Brooklyn Film Festival, a New York), di cui è stato anche attore protagonista.

Tanti artisti sul palco insieme a Zappatore

Sul palco, insieme a lui saliranno i musicisti che hanno partecipato alle registrazioni: Ovidio Venturoso e Dario Congedo (batteria), Emanuele Coluccia (sax), Fabio Zurlo (fisarmonica), Gianpaolo Saracino (violino), Claudia Fiore (violoncello), Gianluca Milanese (flauti) e Andrea Esperti (basso).

Marcello Zappatore

Nato a Lecce il 4 maggio 1976, Marcello Zappatore comincia a suonare la chitarra a 13 anni. Si è formato da autodidatta, perfezionandosi in seguito frequentando innumerevoli masterclass con celebri chitarristi di fama mondiale, tra cui: Frank Gambale (1997), Brett Garsed (2003), Massimo Varini (2005), Luca Colombo (2005), Pietro Nobile (2006), Paul Gilbert (2008), Steve Vai (2009) e Franco Morone (2012); ha suonato nel 2002 con Alex Damiani, con i Kiss of Death, incidendo il disco ‘Inferno Inc e si è esibito come spalla dei Sepultura nel 2002; con gli Après la Classe dal 2005 al 2007, incidendo anche le chitarre nel disco ‘Luna Park’ (2006) e nel cd live uscito nel 2008.

Si è esibito sul palco grande di Arezzo Wave con gli Après la Classe nell’estate del 2005; ha suonato durante il concerto del Primo Maggio 2007 sul palco di Piazza S. Giovanni a Roma con gli Après la Classe, davanti ad un pubblico di settecentomila persone, dividendo il palco con Chuck Berry e numerosi altri grandi artisti.

A ottobre 2003 la rete televisiva MTV gira un breve spot che lo vede protagonista e la sua passione per Frank Zappa; nel 2005 è l’attore protagonista del cortometraggio ‘In religioso disagio’ di Massimiliano Verdesca, che vince il premio della critica al Milano Film Festival.

Svolge un’intensa attività didattica, sia insegnando privatamente e in scuole di musica, che collaborando con Jazzitalia; inoltre nel 2005 pubblica il suo dvd didattico ‘L’improvvisazione sulla progressione di accordi’ prodotto da sevenotes.com-

Dal 2008 è endorser dei pickup Di Marzio e dal 2009 è endorser dei plettri Essetipicks e degli amplificatori MadCat. Nel 2010 diventa endorser degli amplificatori artigianali ARTE-SOUND.