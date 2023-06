“Tachicardia”, uscito il nuovo brano di Greta Portacci Feat Bindolo

Si intitola “Tachicardia” ed è distribuito da Artist First, si tratta del nuovo singolo della cantautrice Greta Portacci in collaborazione con Bindolo, artista salentino proveniente dal reggae e dalla dancehall music. Due timbri ruvidi che, sebbene provengano da generi diversi, si allineano perfettamente in un brano indie pop fresco ed estivo, sopra un beat moderno che passa dall’italiano al dialetto salentino.

Il singolo è in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 9 giugno.

“Tachicardia” è la descrizione di emozioni forti che arrivano all’improvviso, dardi fatali che colpiscono al cuore senza alcun preavviso, proprio come fa Cupido lanciando le sue frecce. Belle sensazioni che intimoriscono ma che, con naturalezza e un pizzico di ironia, non lasciano scampo e fanno perdere ogni controllo. Ed è così che anche la tachicardia che ne deriva, se generata dal vero amore, può far bene al cuore.

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto dal regista Giorgio Gabe.

“Tachicardia”, prodotto da Albicocca Studio, è scritto da Greta Portacci e Bindolo insieme a Giulia Capone e Nicco Verrienti.

Greta Portacci

E’ una cantautrice salentina apprezzata per la sua scrittura diretta, capace di esprimere il suo sentire profondo e il suo vissuto. Pubblica diversi singoli ottenendo un riscontro in continua crescita tra gli addetti ai lavori e tra il pubblico che è particolarmente affezionato a “Rifiorire Dentro”, suo brano manifesto, un inno al coraggio di essere sé stessi e all’amore universale. Parallelamente al suo progetto musicale porta avanti anche un percorso da autrice per altri artisti.

Bindolo

Nome d’arte di Alessandro De Pascali, sound boy salentino, si appassiona sin da giovanissimo alla musica reggae. Il suo percorso musicale inizia nel 2008 al fianco di Matassina con cui realizza svariate produzioni. Nel 2010 arriva “ReggaeTime”, album che dà il via al suo percorso da solista e da allora non si è mai fermato tra singoli, tantissime collaborazioni e un’intensa attività live.