“Si può fare di più” fa tappa a Matino, boom di presenze al Greenwood Pub

“Si può fare di più” , lo show nato da una costola di “Moda in passerella” ha riscosso grandissimo successo anche a Matino e ha registrato il pienone anche presso il risto-pub Greenwood della cittadina del Sud Salento.

Confermatissimo lo staff della manifestazione che, oltre a Luigi Mastria patron, presentatore e showman, capace d’intrattenere il pubblico, ha visto la presenza di Giuliano Serafino, in regia, pronto a soddisfare qualsivoglia richiesta dei partecipanti; il tenore e organizzatore del concorso “Art Music Contest” Simone Ciccarese – che durante l’esibizione ha strappato applausi con i brani: My Way, Nessun Dorma e Grande Amore; Marco Caggiula, cantante, che si è esibito con le canzoni Soldi e Perdo le parole e il preparatissimo Dario Migliaccio, Fotografo ufficiale.

La serata ha preso il via con i ringraziamenti al locale e agli sponsor (che per l’occasione sono stati: Estetica Afrodite Lucugnano-Tricase, Total look estetista Morciano di Leuca e Total look parrucchieri Morciano di Leuca; Urban Cafè Tiggiano; Casa del fiore Alezio e Sapori del Salento piatti pronti convenzionato ASL Tiggiano).

Dopo i convenevoli, Luigi ha presentato i ragazzi che lo hanno accompagnato nel corso della serata: Jennifer Sansò, Leila Otmani, Debora Calì, Valentina D’Aversa, Francesco Antonazzo e Lorenzo Congedi. Con loro, il patron ha messo in scena simpaticissimi sketch e si sono esibiti in alcuni dei più grandi singoli del passato.

Scaldato il pubblico, Giuliano ha cantato Io Vagabondo.

Successivamente, sono stati chiamati i primi due partecipanti per le selezioni al concorso “Art Music Contest”, poi, Debora Calì e Jennifer Sansò, hanno allietato l’atmosfera, esibendosi con una gradevole pizzica accompagnate dal tamburellista Francesco Antonazzo.

Poco dopo, Jennifer ha dato prova delle sue capacità anche alla tastiera con i brani My heart will go on e Faded. Prima di lasciare spazio agli altri partecipanti, Leila ha presentato il suo inedito (dedicato alla sua migliore amica Noemi Durini) dal titolo “Non ha senso” e si è esibita anche con il brano “Voglio ballare con te”.

Per terminare lo spettacolo, sono state presentate le ultime partecipanti al concorso che ha visto in giuria Maurizio Ciardo (Dirigente Medico Unità Operativa Complessa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del presidio Ospedaliero e di Scorrano e coordinatore provinciale CISAL SAX settore arte, musica e spettacolo) e

Marialuce D’Ambrosio (attrice e capo segreteria CISAL SAX) Maria Consiglia (segretario cittadino CISAL SAX). Terminato lo show i ragazzi, con il coinvolgimento del pubblico, hanno ballato i successi della dance anni ’90.

Per i prossimi appuntamenti, vi invitiamo a seguire la pagina Facebook “Moda in passerella”, per fare sì di non perdere alcuna novità.