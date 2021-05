Abbigliamento donna. Quali saranno le tendenze dell’estate?

L’estate sta arrivando, siete alle prese con il cambio stagione e state pensando a cosa mettervi? Niente paura! La tendenza di stagione quest’anno è all’insegna della freschezza e della comodità, con capi di abbigliamento multifunzionali, capaci di essere perfetti in ogni occasione, per il lavoro (da casa o in presenza) come per il tempo libero. E allora cosa si fa? Beh, sarà sicuramente utile fare una sorta inventario di quello che abbiamo, cercando di capire cosa ci piace ancora e cosa no; ma anche quanto, di ciò che abbiamo potrà essere combinato al meglio con le tendenze della stagione. Vediamoli, allora, i trend dell’estate e prepariamoci a viverla con stile!

L’abito non fa il monaco: vero o falso?

Bella domanda… Una certezza però possiamo darcela: l’abito rivela l’immagine di noi che vogliamo esprimere, a noi stessi, agli altri, al mondo. Quest’anno, i vestiti donna delle collezioni estive si caratterizzano per due temi fondamentali, apparentemente in contrasto tra loro: comfort e sensualità. Un assaggio delle tendenze lo abbiamo avuto durante la notte degli Oscar. Uno dei look più modaioli? L’abito giallo fluo della maison Valentino indossato da Zendaya, che racchiude alcuni temi chiave della stagione, ovvero: il colore intenso, un giallo evidenziatore portato con nonchalance dalla modella e attrice; il gioco di tagli vedo-non vedo; il reggiseno a balconcino.

Il tema vedo non vedo è stato proposto dagli stilisti anche in altri modi. Tornano i capi in pizzo macramé, quelli traforati a rete, e soprattutto i vestiti con trasparenze, leggeri, impalpabili, in bianco e nero o colori pastello.

Non poteva mancare i vestiti a fiori. Le fantasie sono vivaci, ma anche più minimali, con fiori di formato mini. Non vi piacciono i fiori? Puntate allora sui pois, daranno una nota di allegria al vostro quotidiano!

Bianco o nero?

I due colori sono presenti anche questa stagione, con il bianco assoluto protagonista. Perché il bianco è colore di luce, di design elegante. Come viene declinato? Gli abiti gli stilisti lo propongono sia in uno stile elegante classico, sia in uno stile sporty chic. Un esempio? Il tubino al ginocchio con cintura tono su tono sul punto vita, un capo intramontabile adatto sia per il giorno che per la sera, basta giocare con gli accessori.

Altro must di stagione è la classica t-shirt bianca, da abbinare con tutto, sì, proprio tutto. Sceglietela in un buon cotone e sarà vostra amica in mille avventure!

E il nero? Il nero c’è, insieme al bianco a giocare in abiti con trasparenze, ma anche da solo, in vestiti a rete o più casual; in questo caso diventa total look.

Mini o maxi?

L’estate del 2021 non avrà mezze misure: ampio o aderente; corto o lungo. I vestiti mostrano più di tutti gli altri capi questa tendenza, con la proposta di modelli che aderiscono al corpo oppure, all’opposto, con la scelta di abiti freschi e larghi.

Le gonne arriveranno fino alla caviglia oppure sopra il ginocchio. Per le appassionate del mondo degli shorts sarà possibile osare con gli hot pants.

C’è voglia di allegria, di aria aperta, quest’anno. Ma anche di comodità per chi si trova a lavorare ancora da casa. La moda riflette i tempi attuali, con ironia, dando una bussola con cui orientarsi. Pronte per l’estate?