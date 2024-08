“The bomb exploded here”: il ritorno discografico dei Veronika Voss

NOS Records annuncia “The bomb exlpoded here”, uscita che rappresenta un vero e proprio evento discograco: per la prima volta su Spotify e su tutte le piattaforme digitali (oltre che su vinile in edizione limitata) l’EP di una band storica dell’underground pugliese: i Veronika Voss, dal 12 agosto.

Nati a Taranto nel 1993, con un progetto musicale partorito d’istinto da quattro ventenni, la band pubblica un primo demotape di nome “File 001” e poi un secondo dal titolo “Antipop”. Nel 1995 Ovada Records e Delirium Tremens pubblicano in vinile il primo 7” della band, il doppio A-side “Frantic”/”So What”, recensito positivamente da tutte le più importanti testate italiane e cementando un rapporto già molto forte con la “gioventù sonica” della zona. Da lì a breve i Veronika Voss collaborano brevemente con Indigena Management, il management gestito dai catanesi Uzeda, prima di sciogliersi nel 1996.

Le ultime registrazioni della band sono raccolte in un EP autoprodotto, “The Aladar Sessions”, che dal 12 agosto viene pubblicato, re-mastered e in veste nuova, per la prima volta su tutte le piattaforme musicali col titolo “The Bomb exploded Here”.

“The Bomb Exploded Here” è l’ultima registrazione in studio della band, datata 1995 e inedita su supporto, conosciuta dai più intimi come “The Aladar Sessions”, qui rimasterizzata e per la prima volta su vinile. Una fotografia prima di sospendere le operazioni per lanciarsi nell’età adulta, valutare possibilità alternative, intraprendere percorsi personali che oggi, qualche decennio dopo, riportano i quattro nel punto esatto in cui si erano detti addio, a guardarsi con un sorriso canagliesco e complottare il futuro insieme.

Il brano è il ritorno di quella band, così importante e seminale in quegli anni e in quel territorio che migliaia di ragazzi, dal 1993 al 1996, hanno seguito con affetto e venerazione. L’EP, disponibile dal 12 agosto per NOS Records e distribuito da Believe Music, è accompagnato dall’inedito videoclip ufficiale di “Spermspit”, singolo che lancia il disco, realizzato dal videomaker Roberto Remondi.