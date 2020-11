“The Shape of Piano to Come”, la compilation con venti musicisti dal mondo. Presenti anche due salentini

Venti giovani talenti da sei paesi di tutto il mondo per ridisegnare i confini della musica crossover, in bilico fra ambito colto e pop. Esce il 6 novembre “The Shape of Piano to Come, vol. I”, prima compilation per pianoforte targata Inri Classic, l’etichetta con vocazione internazionale dedicata alla musica strumentale e nata con lo scopo di guardare al mondo della musica classica in modi inaspettati, con la curiosità e il coraggio di mettersi in gioco di un neofita e la fiducia e la sicurezza di un precursore.

Tra loro ci sono anche due salentini, si tratta di Francesco Maria Mancarella, che esegue il brano “The Oceans” e Marco Rollo interprete di “Borders”.

Nel solco della lunga tradizione del minimalismo, “The Shape of Piano to Come” presenta al pubblico brani originali che rappresentano la bellezza e l’innovazione del mondo pianistico contemporaneo, con musicisti in grado di unire tradizione classica e avanguardia.

La pubblicazione collettiva sarà disponibile in un vinile a tiratura limitata, mentre dal 21 settembre sono stati rilasciati tre brani a settimana su tutte le piattaforme streaming, un susseguirsi di uscite digitali che permette di conoscere più da vicino tutti gli artisti coinvolti grazie ad approfondimenti dedicati. Attraverso una rete di partner sul territorio italiano e internazionale, obiettivo dell’etichetta discografica è quello di arrivare, brano dopo brano, a quante più orecchie e cuori possibili, tracciando un percorso che guarda con rispetto al passato, ma anche al futuro, sui tasti del pianoforte

A fianco di questo nuovo progetto della label torinese si consolida il prezioso sodalizio con Radio Monte Carlo, emittente da sempre sensibile allo scenario minimalista e alle sue contaminazioni e oggi radio partner dell’iniziativa, sul solco della fortunata collaborazione messa in atto con “Dardust Night”, il programma in onda ogni venerdì alle 22.

Gli artisti salentini

Francesco Maria Mancarella, compositore e pianista, ha all’attivo diverse pubblicazioni discografiche come autore, compositore, direttore musicale e produttore artistico. Ha inventato e brevettato il pianoforte che dipinge, con cui è stato recensito su riviste, radio e televisioni nazionali e internazionali.

Marco Rollo , compositore, pianista e amante dell’elettronica, dei suoni campionati che si fondono con le melodie del mediterraneo. La sua carriera è costellata da esperienze multiformi, in linea con il suo spirito curioso. Il suo incontro con le sonorità balcaniche lo vede impegnato con gli Opa Cupa, Ard Trio, Vudz senza dimenticare Raffaele Casarano e Paolo Fresu. Non mancano il jazz tra le sue note, le incursioni del dubstep e del progressive.