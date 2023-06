Mare, sole e tormentoni…L’estate è alle porte, spalanchiamole!

È innegabile. Nell’aria d’estate c’è qualcosa di magico. Sarà che quando il sole inizia a fare capolino nessuno sa resistere al richiamo del mare, della spiaggia, della tintarella. Sarà per gli eventi, spesso concentrati durante la bella stagione, quando le strade, i borghi, le piazze semideserte si trasformano improvvisamente in un palcoscenico a cielo aperto. Sarà che i giorni sembrano scorrere più lentamente e dall’alba fino al tramonto è un tripudio di emozioni da vivere fino in fondo. Emozioni che non si spengono neppure durante la notte quando sono le stelle a fare da sfondo alle serate in discoteca o in riva al mare. Che l’estate sia una stagione «speciale» lo si intuisce a settembre, quando a prendere il sopravvento è la nostalgia.

L’estate ha tutta una serie di riti, di tradizioni che si ripetono di anno in anno. Dalla ricerca dell’immancabile «tormentone musicale», di quelle canzoni che ti entrano in testa, di quel brano che racconterà una storia, un amore, un’amicizia o semplicemente un ricordo. Quel motivetto da canticchiare in macchina o sotto la doccia. Uno di quelli che spopolano su Youtube e che vengono riprodotti in mille salse e varianti diverse, per intenderci. Amati, odiati, poco importa… è impossibile sfuggirne. E nel 2023? La caccia può considerarsi aperta. Tanti i candidati, molte le hit, tanti i successi e canzone del cuore, di quelle che spopolano sui social network con l’ormai immancabile balletto. Decidere quale sarà la hit del momento non è mai stata cosa semplice, perché la musica è una compagnia di viaggio, di notti insonni ed avventure estive in giro per città. E sarà sempre alla musica che saranno affidati tutti i ricordi, e lei li custodirà, senza riserve per sempre.

L’estate poi è la stagione dell’amore. E girovagando sul web si possono trovare persino studi seri pronti a dimostrare come durante questo periodo dell’anno si sia più propensi ai “sentimenti”. E poco importa se sono destinati a finire come quei cocktail ghiacciati bevuti fino all’ultimo goccio. Con il caldo esplode anche la passione, a volte quasi incontenibile. E non è detto che i flirt vissuti con la scusa del «take it easy» alla fine non possano trasformarsi in qualcosa di più serio. Perché che sia estate o inverno, se l’amore chiama… non esiste “mordi e fuggi” che tenga se la testa e il cuore sono altrove.



Ma l’estate è anche il tempo degli aperitivi al mare, dei mojito giganti, delle confidenze al tramonto, delle chiacchiere sulla spiaggia, dei balli sfrenati in discoteca, delle passeggiate, dei gelati, della frutta, delle angurie fresche…l’estate è il tempo della spensieratezza, del relax, dei problemi accantonati almeno per un attimo, delle ferie, della gioia…perché come disse una volta qualcuno «l’estate è la stagione più breve e più intensa dell’anno, quella delle grandi avventure o dei grandi amori, della libertà e degli eccessi, quella dei cambiamenti e delle rivoluzioni. Ognuno di noi vive almeno un’estate indimenticabile, un’estate che gli cambia la vita».