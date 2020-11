Boomdabash, il best of è una playlist con i successi della band salentina. Più tre inediti

Non ci saranno solo i tormentoni che, estate dopo estate, hanno scalato le classifiche: “Mambo salentino” e “Karaoke” con Alessandra Amoroso, “Non ti dico No” con Loredana Berté o “Per un milione” con cui la band salentina ha conquistato il palco di Sanremo. Il best of dei Boomdabash, in uscita venerdì 11 novembre, è molto più di una raccolta di successi, è un viaggio nella carriera del gruppo, da quando 15 anni fa hanno cominciato a farsi strada nel mondo della musica a “Don’t worry”, il nuovo singolo che ha dato il titolo al progetto. Il brano, un messaggio a cercare dentro di noi la forza per superare le difficoltà della vita quotidiana, è uno dei tre inediti insieme a “Marco e Sara” e “Nun tenimme paura” con Franco Ricciardi.

«Se ci guardiamo alle spalle rifaremmo tutto quello che abbiamo fatto fino qui. Sono stati 15 anni intensi, pieni di gioia e di molti sacrifici. La musica ci ha dato la forza di superare molte difficoltà e per questo non l’abbiamo mai abbandonata. ‘Don’t worry – il best of’ è molto più di una raccolta di successi e brani inediti, è la fotografia del nostro modo di vivere e concepire la musica, è l’essenza dei nostri primi 15 anni insieme» ha raccontato la band quando ha svelato la tracklist che comprende 22 brani tra cui alcune sorprese.

Una playlist da ascoltare senza interruzioni: “She’s mine”, “Il Sole D’Oriente” “L’importante ft. Otto Ohm” e tutte le canzoni che hanno collezionato milioni di visualizzazioni su youtube e sono state la colonna sonora di molti salentini e non solo.

Le tracce: