Con “Tu pensala come vuoi” torna sulle scene musicali il cantautore salentino Emanuele Corvaglia

Cresce l’attesa per venerdì 11 marzo, giorno in cui, dopo sette anni di silenzio, uscirà il nuovo inedito di Emanuele Corvaglia.

L’artista, nativo di Lecce, è pronto a tornare in grande stile con il suo nuovo lavoro. Il pezzo sarà su tutti i digital store e in rotazione radiofonica

Prodotto insieme all’amico e producer veronese Riccardo Benedetti Vallenari e scritto in collaborazione con Marco Rettani, il brano è un mix di sonorità acustiche ed elettroniche: “è stato scritto durante la pandemia – racconta l’artista – in un momento di grande sconforto. Nel testo, parlo di una storia d’amore terminata senza troppe parole, delle continue incomprensioni e di quanto sia difficile lasciare andare un rapporto incrinato ormai da tempo.”

Emanuele Corvaglia, cantautore e polistrumentista nato a Lecce nel 1994, fin da piccolo ha evidenziato la sua passione verso la musica. All’età di tre anni si divertiva a registrare con il mangianastri del nonno le canzoni che passavano in radio, a cinque anni la prima chitarra classica.

All’insegnamento, preferiva allenarsi a orecchio ascoltando Jimi Hendrix, Bob Dylan e Stevie Ray Vaughan. A 18 anni, per gioco, partecipa ai provini di “Amici” di Maria De Filippi, viene selezionato ed entra a far parte della trasmissione televisiva, ma si auto-elimina durante il serale rifiutandosi di cantare.

Nel 2013, firma con l’etichetta discografica “Non ho l’età” di Mara Maionchi e Alberto Salerno, con la quale vengono pubblicati un EP e un Album che portano il suo.

Terminati gli studi in Relazioni Internazionali e Marketing, all’età di 23 anni parte per vivere un’esperienza in Inghilterra come Busker (artista di strada) passando tra le città più famose del territorio britannico fino ad arrivare a Edimburgo, capitale della Scozia. Il viaggio nel Regno Unito ha portato il cantautore a una nuova prospettiva artistica, iniziando così ad investire su attrezzature home-recording per intraprendere il percorso di producer. Nel dicembre del 2019, a una festa a casa di amici, incontra il musicista Riccardo Benedetti Vallenari, in arte Rich. Da quell’incontro si crea una forte intesa, portandoli così a collaborare per il nuovo progetto del cantautore.