Ultimo appuntamento per Battiti Live che chiude l’edizione 2021 con il botto con i successi di Takagi & Ketra

Le prime quattro serate avevano lasciato presagire un finale degno di questo grande evento e infatti, nella tappa di sabato 3 luglio, le aspettative sono state ampiamente rispettate. La chiusura di Radio Norba Cornetto Battiti Live è stata una vera e propria festa.

Pronti via, l’inizio ha riservato un grande ritorno. Dopo due anni d’assenza Fabio Rovazzi ha presentato il suo ultimo singolo in collaborazione con Eros Ramazzotti dal titolo “la mia felicità”. Diversi sono stati gli ospiti internazionali che hanno confermato la caratura oramai consolidata della kermesse. Da Oscar Anton al duo Cedraux (composto da 2 cugini), passando per la millennial Vhelade fino ad arrivare ad Ana Mena (che ha fatto coppia con Rocco Hunt).

Le incursioni “on the road” sono state quelle di Fedez e Orietta Berti da Gallipoli, Baby K e Boomdabash da Brindisi e Sangiovanni a Santa Maria di Leuca.

Un’altra sorpresa è stata l’esibizione di Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoracci che hanno presentato il loro primo brano intitolato “Anno Zero”.

La manifestazione, si è conclusa con la presenza sul palco di Takagi & Ketra insieme all’ormai inseparabile Giusy Ferreri che hanno scatenato il pubblico con le loro più famose hit.