Moda in Passerella ai saluti, chiusa con il botto l’edizione 2018/2019

Moda in Passerella saluta e dà appuntamento alla prossima edizione. Si è svolta presso il Parco Don Tonino Bello di Alezio la serata finale dell’evento itinerante che ha riscosso grandissimo successo in ogni tappa.

Pronti via

Il pre-show ha preso il via con il patron che ha ringraziato la location, il pubblico e il vicesindaco della cittadina del sud Salento, per poi presentare la Commissione composta da: Rossella Dito (organizzatrice di eventi di moda e bellezza), Alejandro Mancarella (organizzatore d’eventi di moda e bellezza), Massimiliano Spedicato (produttore di videoclip per varie case produttrici, direttore della fotografia con esperienze in Rai e Mediaset e ora responsabile della zona di Brindisi del team nazionale della redazione televisiva LA5 con il metodo P.A.S.S. Performer Arti Sceniche-canto-ballo-recitazione), Enzo Battisti (showman che ha partecipato alla trasmissione “Tu si quevales!”), Max Battaglia(speaker radiofonico di Radio Orizzonti Activity), Deborah Loparco (Modella), Giuseppe Valente (Cantautore) e Nadia Marra (Scrittrice e sceneggiatrice).

Poco dopo, Luigi Mastria ha esposto e ringraziato gli sponsor: Jenny Troncy (lavorazioni artigianali all’uncinetto di Leverano), Max fotografica di Massimiliano Spedicato (Acquarica del Capo) e, prima dell’inizio delle sfilate, Mastria ha annunciato lo staff composto da Giuliano Serafino in regia e il fotografo Dario Migliaccio. Infine, con un sussulto di orgoglio, ha annunciato che molti ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione iniziano a raccogliere i primi frutti nel mondo dello spettacolo.

La serata

La serata vera e propria ha avuto inizio con la sigla d’apertura. Poi, è stato presentato chi in questa quarta tappa avrebbero affiancato il patron nella presentazione. Si è trattato di Jennifer Sansò e Francesco Antonazzo.

Terminata la prima sfilata, sono stati annunciati gli ospiti della serata che hanno catturato l’attenzione del pubblico con diverse canzoni. In particolare, Roberta Mercuri è riuscita a farsi notare da una commissione artistica molto attenta a non far sfuggire alcun dettaglio.

Terminate le esibizioni canore, è stato il momento di dare vita alla seconda uscita, quella con abiti eleganti. Anche in questo caso, Jennifer e Francesco hanno aperto la sfilata per poi andare a presentare il gruppo restante.

Prima dell’ultima uscita, c’è stato spazio anche per una gradevole esibizione di pizzica con Francesco Antonazzo al tamburello accompagnato dalle bellissime ballerine Debora Calì e Jennifer Sansò.

Luigi Mstria, ha poi interagito con la commissione soffermandosi sul bravissimo speaker Max Battaglia che si è complimentato in particolar modo con il trio della pizzica. La commissione, tra l’altro, si è espressa – ancora una volta – all’unanimità complimentandosi con lo stesso per il grande successo che sta riscuotendo. Anche gli ospiti nel parco sono stati dello stesso avviso riservandogli una vera e propria standing ovation. A chiudere è stata una splendida lettera della scrittrice Marra per il patron che ha scritto nient’altro che quello che è stato questo importantissimo viaggio. Un enorme successo.

L’ultima sfilata è avvenuta in abiti da mare. Come per le precedenti, i co-presentatori hanno sfilato per primi per poi annunciare gli altri modelli.

Al termine della passerella, prima delle premiazioni finali, Luigi ha dedicato un momento al racconto di ciò che di buono ha raccolto in quello che è stato un grandissimo anno per lui. Tra le molte soddisfazioni, spicca quella di esser diventato un regista per un cortometraggio che prenderà vita tra la fine di agosto e gli inizi di settembre e toccherà molte località marittime salentine. Il tema sarà proprio la moda in passerella e prevede 2 tipi di racconto: il primo che parlerà di genitori propensi a questo mondo, mentre dall’altra parte, i genitori non favorevoli. Insomma, si prospetta e ci si aspetta un’altra grande invenzione da parte di Luigi Mastria.

I premiati della tappa finale

È poi giunto il momento delle premiazioni. A ricevere le attestazioni sono stati: Roberta Mercuri che ha ricevuto in omaggio un’intervista esclusiva a Leccenews24;

Debora Calì, Francesco Antonazzo e Jennifer Sansò che saranno intervistati da Max Battaglia a Radio Orizzonti Activity; Nadia Mariano, Adriana Valentini e Valentina D’Aversa sono stati premiati da Jenny Tronci con accessori; Nadia Marra, Tiziana D’Urso e Ilaria Schirosi sono state scelte per uno shooting con Dario Migliaccio compreso di poster; Aurora Za, Donatella Mingiano, Jenny Tronci, Vito Antonazzo, Stefania Musio e Gianni Sansò, premiati da Massimiliano Spedicato, saranno parte attiva del cortometraggio.

Moda in passerella ha chiuso poi con una grande notizia. Sindaco e vicesindaco, entusiasti per il risultato della serata, avranno in considerazione l’intero staff per futuri eventi nella città di Alezio.