Con “Un attimo” parte il percorso discografico del giovane cantautore salentino Scatthaze

Un ragazzo introspettivo e dal cuore d’oro che, con in braccio una chitarra, riesce a suo modo a raccontare un intenso mondo interiore e le sue storie.

Lui è Scatthaze, nome d’arte di Edoardo Calò, giovane cantautore salentino, che si propone al pubblico con un racconto moderno, suggellato da una presenza vocale calda e potente, che richiama i grandi artisti della storia della musica italiana.

“Un attimo” è il brano che sarà in distribuzione da venerdì 19 novembre, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica nazionale.

Il singolo è prodotto dall’etichetta discografica indipendente l’Arca del blues, che opera nel settore dell’arte e dello spettacolo, della formazione musicale e della radio/tv, sempre attenta a supportare e a puntare sui giovani talenti che emergono sul territorio.

Scritto dal giovane cantautore (classe 2001), è arrangiato e registrato negli studi di registrazione della sede leccese dell’etichetta, dal musicista e compositore Francesco Mancarella. Che di lui dice: “Scatthaze é un artista con cui è stimolante confrontarsi. Ho cercato a mio modo di accompagnare il suo racconto con le note della mia musica ed i colori dell’orchestrazione. Ha una forza creativa istintiva e una naturalezza disarmante, le sue canzoni entrano nel cuore e riesce ad avere una fortissima empatia con il pubblico”.

“Un’attimo” racconta una storia vera, quella di un amore non corrisposto, del dolore che può provocare e dello stato d’animo da cui è difficile sollevarsi.

L’accompagnamento musicale è dolce ed incisivo, per supportare un testo scorrevole e narrativo, che è proprio una caratteristica del mondo artistico di Scatthaze. In un crescendo, è come compiere un viaggio temporale, che parte dalla musica cantautorale chitarra e voce e approda agli arrangiamenti dei festival nostrani, dove è l’orchestra a fare da padrona.