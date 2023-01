“Un modo semplice”, uscito il singolo d’esordio della band salentina Animanoir

Si intitola “Un modo semplice”, è il singolo d’esordio della band leccese Animanoir, che anticipa l’uscita del primo album “La Ragnatela”, è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radio ed distribuito da Alka Record Label.

Gli Animanoir sono una band di Lecce, un progetto artistico di musica inedita nato nel 2019. La musica proposta risente profondamente di influenze alternative rock internazionali, che convivono con uno strato melodico che dona immediatezza alle canzoni.

Ogni musicista del gruppo ha portato in dote un’enorme varietà di esperienze di studio e live e questo ha garantito alla musica creata una forte identità personale.

Le precedenti esperienze musicali hanno visto Alessandro Fiore aprire concerti per Marlene Kuntz e Blonde Redhead, Antonio De Rubertis spaziare dalla composizione di colonne sonore per film a suonare prog-rock-elettronica in dischi e Festival in tutta Italia, Andrea Doria suonare con band metal e aprire band di fama nazionale/Internazionale come Linea 77 e Saxon, Enrico Castigliani dividere il palco con precedenti progetti con Misfits, Sepultura e Extrema, Carmelo Delle Rose comporre e suonare musica inedita in tutta Italia tra club, locali e manifestazioni come Tim Tour e Sanremo Rock.

Gli Animanoir sono composti da: Enrico Castigliani – Voce; Antonio De Rubertis – Synth, Tastiere, Pianoforte; Carmelo Delle Rose – Chitarra, Voce; Alessandro Fiore – Basso e Andrea Doria – Batteria.