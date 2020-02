Una, nessuna, centomila. Sette artiste contro la violenza sulle donne: concerto a Campovolo

«Per tutte le violenze consumate, per tutte le umiliazioni subite, per tutti i corpi sfruttati, per l’intelligenza calpestata, per la libertà negata. In piedi signori, davanti ad una donna. Le nostre e le vostre voci contro la violenza sulle donne. Una, Nessuna, Centomila». Mentre queste parole ammutolivano il Teatro Ariston, sul palco del Festival di Sanremo si sono presentate Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia, Elisa, Gianna Nannini, Emma Marrone, Giorgia e Laura Pausini per annunciare il concerto-evento contro la violenza sulle donne che si terrà sabato, 19 settembre a Campovolo. Amadeus non aveva fatto trapelare nulla. E il ‘silenzio’ ha reso il momento ancor più toccante.

Una. Nessuna. Centomila.

«Una, perché quando una donna lotta lo fa per tutte le altre donne – spiega Laura Pausini – nessuna, perché mai più una donna debba subire delle violenze. Centomila, come le voci del pubblico che speriamo sia con noi a settembre».

Sette grandi artiste hanno deciso di ‘urlate’ tutte insieme basta. Sette grandi voci per raccogliere fondi che saranno destinati ai centri antiviolenza, selezionati sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità. Sul palco della famosa arena di Reggio Emilia non saranno sole: ognuna inviterà a cantare un collega, un uomo, perché questa volta per una causa così impellente, il messaggio che partirà dal palco deve essere universale, ha spiegato la cantante salentina che torna nella terza serata, dopo essere stata ospite della prima.

«Siamo 7 cantanti ed il microfono rosso dà una voce a chi non ha coraggio. Vogliamo dare una speranza e speriamo di trovare altre donne pronte a cantare con noi», ha spiegato Alessandra Amoroso. «Si tratta di un impegno che accogliamo con tutto il cuore. Con la musica per noi è un grande privilegio dare speranza», ha concluso Giorgia.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle 16.00 di venerdì 7 febbraio, su TicketOne.it, e dalle ore 11.00 di venerdì 28 febbraio nei punti vendita e prevendite abituali.