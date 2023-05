“L’Universo sei Tu”, uscito il nuovo singolo della cantautrice salentina Laura Dimitri

Si intitola “L’Universo sei Tu” ed è il nuovo singolo della cantautrice salentina Laura Dimitri.

Il brano – disponibile da oggi in radio – dal sound intenso e coinvolgente, celebra il ciclo della vita, ponendo il focus sul legame profondo e indissolubile che inevitabilmente si instaura tra madre e figlio. Il testo infatti è un dialogo/monologo immaginario di un bimbo pochi istanti prima del parto, dove la paura dell’esperienza della vita in arrivo (la luce) è confortata dall’imminente primo abbraccio rassicurante della madre che per lui rappresenta l’universo.

Scritto, composto e arrangiato dal musicista-produttore Ezio Scarciglia, il pezzo è dedicato alla madre Bianca, che proprio nel mese di maggio avrebbe compiuto gli anni. Ad occuparsi della direzione artistica il batterista Ezio Zaccagnini.

Laura Dimitri

Esordisce come cantautrice nel 2014 con il brano “L’Immenso è da domani“, che esce dopo una lunga esperienza dal vivo e una serie di collaborazioni, anche molto importanti, come quella con Lucia Mendez per la Sony Mexico. Presta poi la sua voce per diverse sigle televisive (tra queste anche per una popolare sit-com in onda su TeleNorba). Successivamente pubblica il singolo “Chi Siamo”, il suo vero punto di svolta, fino al suo primo EP nel 2017 dal titolo “Io Come Te”, anticipato dal singolo “Il Senso Delle Cose”, accolto molto favorevolmente dalla critica e dagli addetti ai lavori.

Attualmente, oltre a essere impegnata nella realizzazione del nuovo album di inediti anticipato dal singolo “Dalla Tua Parte”, dal 2020 conduce il format “Tratti e Ritratti” per l’emittente televisiva pugliese R.T.M., programma dedicato all’arte, alla bellezza e alla creatività, dove intervista tantissimi ospiti tra volti noti del mondo dello spettacolo ed eccellenze del territorio, spaziando tra musica, cinema, teatro, pittura, scrittura ed altre forme artistiche.