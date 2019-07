Vacanza in famiglia per Emma Marrone: “Al Salento meraviglioso che profuma d’amore e di orgoglio”

Concluse le riprese del nuovo film di Gabriele Muccino che l’ha vista indossare, per la prima volta, i panni di attrice e archiviati gli ultimi impegni lavorativi, tra cui la partecipazione al concerto dei 30 Seconds to Mars, in cui ha duettato con Jared Leto, Emma Marrone ha deciso di concedersi una vacanza, qualche giorno di relax per ricaricare le pile prima di buttarsi, anima e cuore, nei suoi prossimi impegni. Quale meta scegliere, se non il suo amato Salento?

La cantante di Arriverà, Cullami e Non è l’inferno, travolta nelle ultime settimane dall’odio social per aver difeso la capitana della Sea Watch, Carola Rackete ricoperta di insulti dopo lo sbarco a Lampedusa, è tornata a casa, dalla sua famiglia, dal suo adorato cane Gaetano, immancabile nelle storie di Instagram.

Insomma, una pausa in Puglia, come dimostra un post pubblicato dall’artista sui social, una sorta di dichiarazione d’amore alla sua terra e alla vita. Belle le parole che accompagnano lo scatto, in cui si vede il mare e una birra ghiacciata.

«Ai risvolti positivi. Al Salento meraviglioso che profuma d’amore e di orgoglio. Alla pelle abbronzata. Alle cose semplici. Agli amici di sempre. A questo mare. Alle cose vere. Sempre e solo alle cose vere. Salute» si legge.

«Agli scogli che non ti fanno andare la sabbia nel costume. Al sole delle 17:30 che ti abbronza e non ti brucia. E a te che sei bella» ha commentato Marco Maccarini. La risposta del noto conduttore televisivo e radiofonico è solo una tra le tante, volti noti e meno noti a cui è piaciuto il post.