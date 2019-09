Vasco Rossi saluta il Salento con la promessa di ritornare. Ma prima annuncia: “nel 2020 festival rock”

A post shared by Vasco Rossi (@vascorossi) on Sep 1, 2019 at 5:06am PDT

Vasco Rossi termina le sue vacanze salentine a Castellaneta Marina, ma prima di salutare il Mar Jonio regala l’annuncio: “il VascoNonStopLive continuerà anche nel 2020, con dei Festival Rock!”.

La notizia è arrivata nel pomeriggio di ieri, quando il Blasco nazionale ha incontrato alcuni fan provenienti da tutta Italia in un resort nella marina tarantina. L’occasione era quella per celebrare i 40 anni dall’uscita di “Non siamo mica gli americani”, secondo album del rocker di Zocca, pubblicato, appunto, nel 1979.

Un cofanetto limited edition, aneddoti, emozioni. Così Vasco ha ripercorso la storia della sua seconda fatica discografica, caratterizzata da temi forti e quanto mai attuali: il femminismo, le fake news, la guerra, la tolleranza ma anche l’immigrazione e, naturalmente, l’amore. Insomma, Vasco è sempre stato d’attualità.

Ma la notizia più attesa è giunta al tramonto dell’incontro con una parte del suo pubblico: dopo aver annunciato che il suo prossimo singolo (che, da voci di corridoio, potrebbe chiamarsi Se ti potessi dire), vedrà la luce il 25 ottobre, Vasco si è poi fatto “scappare” come la prossima estate sarà caratterizzata dai tanti Festival… rock, naturalmente.

Data per certa, al momento, solo la tappa al “Firenze Rocks“, la manifestazione che dal 2017 richiama nel capoluogo toscano le grandi voci del rock nazionale e non. Tra i fan è già partita la corsa per ‘indovinare’ le città degli altri show: c’è chi scommette sul “Rock in Roma”, ma suggestiva è anche l’idea del “Hoc Festival” di Venezia.

Solo ipotesi, al momento. Nelle prossime ore, intanto, il Komandante, come da lui stesso confessato su Instagram ai suoi ultimi bagni nelle acque salentine, lascerà la Puglia per godersi gli ultimi mesi dell’anno a Los Angeles.

Quel che appare certo, comunque, è che Vasco Rossi tornerà a Castellaneta Marina, la prossima primavera, per le prove del prossimo tour. Come da tradizione ormai consolidata, Vasco e la sua band dovrebbero scegliere ancora la discoteca “Cromie” per allestire il nuovo spettacolo. Nei prossimi mesi l’Amministrazione Comunale di Castellaneta – ieri presente con la vice-sindaca – attribuirà al Blasco la cittadinanza onoraria. E poi via, verso altri e nuovi straordinari successi.